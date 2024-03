MILITEM presenta il nuovo MAGNUM 700

MILITEM lancia sul mercato il rivoluzionario MAGNUM 700, un pick-up dalle alte prestazioni che unisce il meglio della tecnologia americana e la maestria italiana. Equipaggiato con un motore V8 sovralimentato HEMI da 6,2 litri, eroga una potenza di 702 cavalli e una coppia di 882 Nm, che garantisce un’accelerazione 0-100 km/h in soli 4,5 secondi.

Specializzato nel fornire automobili premium con eccellente affidabilità tecnica americana e un’artigianalità raffinata Made in Italy, MILITEM introduce MAGNUM 700 come il nuovo “Big Toy” personalizzabile, perfetto per una clientela appassionata che cerca di distinguersi, valorizzando sia l’attenzione ai dettagli che le prestazioni.

Con un DNA estremamente grintoso, il nuovo MILITEM MAGNUM 700 mixa eleganza, tecnologia e prestazioni. Maestria artigianale nella lavorazione degli interni che, insieme alle innumerevoli opzioni e possibilità di personalizzazione, confermano quanto MILITEM MAGNUM 700 rappresenti la massima espressione di lusso e audacia, di questi SUT (Sport Utility Truck).

Maestoso anche in termini di motorizzazione, MILITEM MAGNUM 700 è equipaggiato con un propulsore V8 supercharged HEMI di 6,2 litri da 702 cavalli e 882 Nm di coppia, in grado di offrire la massima potenza per sessioni di guida prolungate senza variare le sue performance.

Le prestazioni sono da supercar: l’accelerazione bruciante di MAGNUM 700 tocca i 100 km/h in soli 4,5 secondi partendo da fermo, da brivido. Per raggiungere i 160 km/h sono sufficienti 10,5 secondi e per il quarto di miglio, invece, 12,9 secondi. Presente anche il launch control: a tutti gli effetti una rarità nel segmento dei pick-up. ​​

Gli esclusivi cerchi forgiati MILITEM da 22” Black Edition 35 x 12,50 R22 abbinati a pneumatici maggiorati All-Terrain conferiscono al mezzo un tocco di eleganza che rispecchia i trend di oggi.

MAGNUM 700 ha un’altezza da terra di 30 cm, a garanzia di un’impareggiabile profondità di guado di oltre 80 cm, un angolo di entrata di 30,2°, angolo di dosso di 21,9° e angolo di uscita di 23,5° in fuoristrada.

MILITEM MAGNUM 700 mette a disposizione differenti configurazioni di guida che il conducente può sperimentarne in base al proprio gusto, massimizzando l’esperienza di viaggio: Sport – Snow – Bahia – Rock – Mud/Sand – Tow. A cui si aggiunge la Custom, su misura del guidatore.

Completano gli optional a disposizione di MAGNUM 700 il tettuccio panoramico a doppio pannello, apertura e chiusura automatizzata del cassone, copertura nautica sul pianale posteriore completa di logo, azionabile anche con comandi a distanza con telecomando per un completo comfort, scalino estraibile sul retrotreno (bed step) per semplificare le azioni di carico e ispezione del cassone, roll-bar dedicato sopra il cassone e pedane laterali estraibili automaticamente per consentire un accesso agile e piacevole, le luci LED d’ambiente personalizzabili e altro.

MILITEM MAGNUM 700 è personalizzabile in ogni aspetto interno ed esterno. La palette cromatica dà modo di esprimere la propria personalità con tinte e livree secondo desiderio coinvolgendo la carrozzeria, il cofano, la griglia frontale, pinze e freno e cerchi per gli esterni; le sedute, il volante, le impunture, i rivestimenti dell’abitacolo e dei pannelli interi delle portiere per gli interni.

Gli interni, completamente personalizzabili nel colore e nelle texture, sono il frutto di un’accurata ricerca dei più eccellenti materiali di pregio e di una proverbiale maestria di lavorazione artigianale: come per ogni MILITEM, sono plasmati sulla base del carattere di chi o guida, perché ne esprimano al meglio la personalità. Pellami della migliore qualità, inserti in Alcantara e dettagli in fibra di carbonio raccontano la pregiata ricercatezza dell’abitacolo complice di un’esperienza di viaggio all’insegna del comfort; cuciture a contrasto, logo “700” impunturato sugli schienali e marchio “MILITEM” sulla placchetta cromata conferiscono a MAGNUM 700 un tratto distintivo che lo rende ancora più unico nel suo genere.

A garanzia di un prodotto di lusso fedele al saper vivere italiano, sia i sedili anteriori sia quelli posteriori sono avvolgenti e dotati di funzionalità di riscaldamento e raffreddamento. Il sistema di infotainment con touchscreen da 12″ e il sofisticato impianto audio Harman Kardon Premium a 19 altoparlanti immergono i passeggeri in un ambiente esclusivo e tecnologicamente avanzato firmato MILITEM.

MAGNUM 700 è inoltre dotato di serie di head up a display a colori multifunzione e telecamera a 360°, che elevano ulteriormente il comfort e la sicurezza alla guida.

Le declinazioni di MAGNUM 700 sono infinite proprio perché su misura, e sono realizzabili richiedendo direttamente al dealer MILITEM di riferimento. Il prezzo di MILITEM MAGNUM 700 è di 164.950 Euro più IVA.