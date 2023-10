MIMO2024: tantissime le novità per la quarta edizione

Domani, 10 ottobre, in occasione di un elegante aperitivo milanese presso la sede di ACI Milano, verrà ufficialmente presentata la quarta edizione di MIMO Milano Monza Motor Show, un prestigioso evento che si terrà dal 28 al 30 giugno 2024 presso l’Autodromo Nazionale Monza.

Andrea Levy, il Presidente di MIMO, terrà un discorso dettagliato sui principali elementi che caratterizzeranno il format di questo festival automobilistico. L’edizione del 2023 ha registrato un’affluenza straordinaria, con oltre 60.000 visitatori e più di 2.000 test drive effettuati sul circuito speciale dell’Autodromo Nazionale Monza. Durante questa presentazione, sarà affiancato da altre importanti personalità, tra cui Geronimo La Russa, Presidente di ACI Milano, Martina Riva, Assessora allo Sport, Turismo e Politiche Giovanili del Comune di Milano, e Carlo Abbà, Assessore alle Attività Produttive del Comune di Monza.

Nel contesto di MIMO 2024, i test drive delle ultime innovazioni ecologiche proposte dalle principali case automobilistiche avranno un ruolo di primo piano. Queste prove daranno ai visitatori l’opportunità di sperimentare in prima persona le nuove soluzioni presenti sul mercato. Inoltre, spettacolari esibizioni di auto da sogno, tra cui hypercar, supercar, prototipi e auto classiche, faranno da sottofondo a tre giorni interamente dedicati al mondo dell’automobilismo.

L’evento è stato ideato e organizzato pensando sia agli appassionati del settore che alle famiglie, offrendo diverse attività di intrattenimento nel paddock 2, tra cui la possibilità di esplorare mezzi speciali delle forze armate, simulatori, giochi per bambini e musica dal vivo.

Andrea Levy, Presidente MIMO: “Quella che andrà in scena dal 28 al 30 giugno 2024 sarà un’edizione di MIMO ancora più emozionante, organizzata in collaborazione con ACI Milano, e si confermerà punto di incontro tra case automobilistiche, media, collezionisti e il pubblico, che potrà testare i modelli di auto più sostenibili proposti dalle case automobilistiche. Un’edizione che, oltre all’Autodromo Nazionale Monza e ai comuni di Monza e Milano, coinvolgerà tutto il territorio lombardo in una festa automotive che conferma MIMO come manifestazione nazionale punto di riferimento di tutto il sistema”.

Geronimo La Russa, Presidente ACI Milano: “Anche quest’anno il Milano Monza Motor Show ritorna con la sua formula vincente in cui convivono novità, passione per le auto, bellezza delle forme e design innovativo che vengono condivisi con le decine di migliaia di persone che accorrono per partecipare all’evento. 101 anni fa chi con lungimiranza volle e realizzò l’Autodromo Nazionale Monza sicuramente avrebbe apprezzato l’idea dell’impianto brianzolo quale palcoscenico ideale per una manifestazione come il MIMO, che nel circuito brianzolo ha veramente trovato la sua casa. Fin dall’inizio abbiamo sposato questa idea di Andrea Levy. Con una convinzione sempre maggiore Automobile Club Milano prosegue la collaborazione con un evento che pone al centro l’auto, la sostenibilità ambientale e la sicurezza stradale. Siamo orgogliosi di ospitare la presentazione di MIMO2024 nella nostra storica sede proprio nell’anno del nostro 120°”.