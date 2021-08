Mini alla IAA MOBILITY 2021 di Monaco

Mobilità urbana, sostenibilità, cosmopolitismo e unicità saranno al centro del dibattito tra i visionari e la comunità in numerose zone della città di Monaco. Il MINI Brand Hub nel Padiglione MINI in Lenbachplatz sarà il “place to be” della IAA 2021. La mobilità urbana e la sostenibilità saranno i temi centrali dell’International Motor Show (IAA) 2021, che si terrà per la prima volta a Monaco di Baviera, sede del BMW Group, che darà vita ad un forum di conferenze e dibattiti sul futuro del trasporto individuale e della convivenza nei centri urbani.

MINI arricchisce il dialogo della IAA Mobility 2021 attraverso innovazioni e idee per un divertimento di guida senza emissioni a livello locale, una coerente conservazione delle risorse, unicità ed esperienze emotivamente impattanti. Il motto #BIGLOVE scelto da MINI si riferisce sia alla protezione del clima e dell’ambiente che ai rapporti interpersonali. Di conseguenza, l’assunzione di responsabilità per la protezione delle fondamenta della vita incontra la cooperazione cosmopolita e non discriminatoria della comunità mondiale MINI.

In occasione della IAA Mobility 2021, MINI stimolerà il dialogo con il pubblico attraverso vari format e in diversi luoghi della capitale bavarese. Al Summit presso il centro espositivo di Monaco, il focus sarà sui temi dell’elettrificazione e della digitalizzazione. L'”Open Space” sulla Max-Joseph-Platz nel centro della città farà da palcoscenico ai nuovi concept di mobilità per il trasporto urbano. Come il MINI Brand Hub, il Padiglione MINI sulla Lenbachplatz offrirà un’oasi di ispirazione e un luogo di incontro in un’atmosfera informale. L’attuale esposizione al BMW Welt mostrerà l’intera gamma di modelli del marchio premium britannico.

Le varie sedi della IAA Mobility 2021 saranno collegate tramite la Blue Lane, che attraverserà la città e offrirà ai visitatori la possibilità di sperimentare il divertimento di guida senza emissioni a livello locale a bordo della MINI Cooper SE completamente elettrica (consumo di potenza combinato: 17,6 – 15,2 kWh/100 km secondo WLTP, 16,9 – 14,9 kWh/100 km secondo NEDC). Un servizio di streaming online trasmetterà gli highlights della IAA Mobility 2021 in digitale in tutto il mondo, sia dal vivo che sottoforma di registrazioni.

Open Space nel centro della città

Il modello fisico della MINI Vision Urbanaut sarà esposto nell’Open Space sulla Max-Joseph-Platz nelle immediate vicinanze dell’Opera di Stato e del Residenztheater. Lì, i visitatori potranno conoscere le innovazioni attuali e i concept pionieristici per la mobilità sostenibile e discutere con gli esperti di idee e strategie per il trasporto urbano di domani. Creare un dialogo tra gli espositori e il pubblico è una delle innovazioni chiave della IAA 2021. Anche la MINI Vision Urbanaut offrirà opportunità di dibattito. Il concept, che può essere sperimentato dal pubblico per la prima volta sottoforma di veicolo reale nel MINI Urban Hub, incarna il futuro del design sostenibile e una nuova interpretazione del tipico “Clever use of space” del marchio. Il veicolo visionario completamente elettrico non solo trasmette la libertà della mobilità individuale, ma può essere utilizzato anche come luogo di ritiro o come area di incontro per scambiarsi idee con gli amici.

Il Padiglione MINI sulla Lenbachplatz

Con il Padiglione MINI sulla Lenbachplatz, il marchio britannico offre un interessante luogo d’incontro nel centro della città, destinato a diventare il “place to be” durante la IAA Mobility 2021. Qui il focus non sarà sulle auto, ma sulla mentalità del marchio, che si esprime attraverso il motto #BIGLOVE. Mostre, presentazioni e dibattiti, nonché un programma di intrattenimento e culturale diversificato attendono i visitatori nell’edificio storico, che MINI condivide con diversi partner rinomati nei settori del lifestyle, del design e della tecnologia. Tra le altre cose, sono previste presentazioni di start-up tecnologiche che si occupano del futuro design degli spazi abitativi urbani e che sono supportate da MINI nell’ambito dello Startup Accelerator URBAN-X. In un ulteriore evento live con opinion leader sotto il motto “The city of tomorrow is created today” anche la piattaforma di dialogo “The Sooner Now” verrà ospitata nel Padiglione MINI.

Inoltre, il design del Padiglione MINI è caratterizzato da una nuova collaborazione tra MINI e il designer britannico Paul Smith. L’obiettivo è quello di progettare insieme soluzioni che si concentrino ancora di più sul tema della sostenibilità. Sir Paul Smith è stato a lungo uno dei più noti designer britannici di abbigliamento maschile. Alla fine degli anni ’90, ha disegnato una serie speciale limitata della Mini classica in una tonalità di blu da lui creata, così come una one-off con una verniciatura nel celebre motivo a strisce multi-cromatico. Il primo risultato della nuova collaborazione è un modello attuale MINI unico, che può essere ammirato nel Padiglione MINI alla IAA Mobility 2021.