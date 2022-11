MINI alla Milan Games Week con un concept molto particolare

MINI è sponsor della Milan Games Week, il più importante evento in Italia dedicato al gaming e agli esports di scena da venerdì 25 a domenica 27 novembre a Milano (Fiera Milano Rho). All’interno dell’area Merchandising & Entertainment, nel padiglione 12, sarà presente la MINI Area – Recharging Lounge con un grande protagonista: l’Action Pack della MINI Concept Aceman in Pokémon Mode, un modello di dimensioni 1:1 contenuto in un vero e proprio pacco da gioco.

MINI, che ha da poco sancito una collaborazione internazionale con Pokémon, sarà infatti presente alla Milan Games Week con la nuova concept car della gamma elettrificata, che incarna un concetto di mobilità visionario, innovativo e sostenibile. L’Action Pack consiste in una confezione trasparente tipica delle action figure e permetterà di scoprire le speciali caratteristiche di design della MINI Concept Aceman in Pokémon Mode, come una Poké Ball al centro del cerchione e la raffigurazione di Pikachu, il famosissimo Pokémon di tipo Elettrico.

Durante i tre giorni di fiera non mancheranno inoltre sorprese in stile MINI per tutti i visitatori: talk, DJ Set e special guest animeranno la Recharging Lounge di MINI, dando così la possibilità di ricaricare le proprie energie e i propri smartphone, tra una partita ai videogames e l’altra. Ogni giorno, presso lo stand MINI, sarà presente come ospite Federic95ita, uno dei principali esperti del mondo Pokémon e collezionista di carte, che racconterà la sua esperienza e interagirà con il pubblico. Non mancherà poi l’intrattenimento musicale: il corner MINI si trasformerà in una vera e propria pista da ballo e ospiterà ogni sera un Silent DJ set con musiche legate al mondo Pokémon e ai cartoon che hanno fatto la storia: saranno presenti in consolle Ale Rossi (venerdì 25), Apofeja (sabato 26) e Sgamo (domenica 27). Un tuffo nel passato, che risveglierà il bambino che vive in ognuno di noi!

Questa esperienza di MINI alla Milan Games Week arriva dopo la partecipazione lo scorso agosto alla Gamescom di Colonia. Il videogioco, infatti, è diventato la forza dominante dell’industria dell’intrattenimento negli ultimi dieci anni, abbracciando le diverse sottoculture e integrandole organicamente. La “gamification” giocherà un ruolo sempre più importante nella MINI del futuro e offrirà un’esperienza unica ai suoi clienti, a partire dalla collaborazione con Pokémon che porterà a milioni di fan l’unione di due franchise iconici e giovani, al grido del claim “PLAY ON”, che promuove con entusiasmo una società aperta e diversificata.

MINI non poteva scegliere un Pokémon più adatto di Pikachu per questa collaborazione. Dopo tutto, l’iconico Pokémon è piccolo, speciale e dotato di abilità elettriche. Con la quinta generazione di modelli, MINI persegue coerentemente la strada dell’elettrificazione e sarà un marchio completamente elettrico entro i primi anni 2030. Le vendite della MINI Electric sono quasi raddoppiate lo scorso anno, a dimostrazione del fatto che la comunità MINI sta crescendo e si sta muovendo sempre più nella direzione della mobilità elettrica.