MINI Challenge: al via l’undicesima stagione del campionato monomarca

Giunto all’undicesima edizione consecutiva, il campionato monomarca MINI Challenge 2022 scalda i motori per avviare una stagione all’insegna della sfida. Anche quest’anno, MINI Italia rinnova il suo impegno nell’organizzare una delle più avvincenti competizioni del panorama italiano. Passione, sfida, collettività e arte della performance sono tra i valori del celebre campionato firmato dall’iconico marchio premium dal DNA sportivo.

I sei appuntamenti del 2022 vedranno i piloti gareggiare sulle piste dei più famosi circuiti nazionali. Le MINI John Cooper Works Challenge Lite, le MINI John Cooper Works Challenge Pro e MINI John Cooper Works Challenge Evo sono pronte a sfidarsi in una nuova stagione ricca di emozioni. Continua nel 2022, la categoria di gara Academy, che vede in pista anche gli under 25, nell’ambito del programma MINI dedicato ai giovani.

Tutte e tre le vetture, sviluppate grazie al prezioso supporto di Promodrive, sono basate sul modello della MINI John Cooper Works 3 porte. Estremamente prestazionali, la EVO con 306 CV, la Pro con 265 CV, la Lite con 231 CV, le tre versioni sono dotate di un allestimento racing specifico, che promette intense emozioni, grazie ad un Safety Kit e un Aerodynamic Kit che ne esaltano le performance, aumentando sicurezza e garantendo un puro divertimento di guida all’insegna del go-kart feeling tipico di MINI.

Il MINI Challenge 2022 verrà trasmesso su ACI Sport TV.