MINI Cooper S Cabrio: la “Resolute edition” è ancora più chic

Caratterizzata da un classico flair sportivo, un’apertura decisa e un look particolarmente stravagante, la MINI Cooper S Cabrio è adesso disponibile nella Resolute Edition – giusto in tempo per la stagione primaverile. Le caratteristiche di design e di equipaggiamento precise ed esclusive del modello in edizione offrono nuovi dettagli orientati allo stile e al massimo divertimento di guida all’aria aperta. La MINI Cooper S Cabrio nella Resolute Edition è disponibile nelle concessionarie da marzo 2022, mentre parte alla conquista dei viali e delle strade di campagna.

La quattro posti open-top del marchio premium britannico è attualmente l’unica cabriolet premium al mondo nel segmento delle auto piccole. Nella Resolute Edition il suo aspetto è esclusivo e inconfondibile. La verniciatura esterna, i cerchi in lega leggera, il design interno e l’equipaggiamento caratterizzano il modello in edizione e lo rendono un vero ambasciatore dello stile tradizionale e del divertimento di guida all’aria aperta, così caratteristico di MINI. La potente tecnologia del motore della MINI Cooper S Cabrio nella Resolute Edition assicura un connubio particolarmente vivace tra il vento e il sole: un propulsore a 4 cilindri da 2,0 litri, 131 kW/178 CV con tecnologia MINI TwinPower Turbo consente un’accelerazione da ferma a 100 km/h in 7,2 secondi.

Come tale la MINI Cooper S Cabrio nella Resolute Edition incarna il classico go-kart feeling nella sua manifestazione più attuale. In linea con questo aspetto, il design esterno del modello ripropone caratteristiche di design di riferimento in una forma completamente nuova. La finitura della carrozzeria Rebel Green riflette uno stile sportivo purista, mentre numerose caratteristiche di design tradizionali esibiscono l’esclusiva finitura Resolute Bronze piuttosto che il cromo originale. Queste includono le cornici dei fari, la griglia del radiatore e le luci posteriori, i portelli sui pannelli laterali anteriori e le maniglie delle portiere e del portellone, nonché le prese d’aria nella grembialatura anteriore e il coperchio del serbatoio. Si combinano con una finitura Piano Black per i loghi del marchio e le diciture del modello, la cornice interna e la barra trasversale nella griglia del radiatore e i bordi del tubo di scarico. Una finitura nera si trova anche sulla capote ad azionamento elettrico del modello in edizione – che può essere attivata anche durante la guida a velocità fino a 30 km/h – e sulle calotte degli specchietti esterni.

Il carattere atletico della quattro posti open-top è ulteriormente sottolineato dalle strisce sul cofano specifiche dell’edizione. Presentano un motivo composto da linee parallele con una sfumatura di colore oro che integra una tonalità chiara e una scura, insieme alla scritta “RESOLUTE”. Il sorprendente aspetto sportivo del modello è completato da cerchi in lega da 18 pollici con design Pulse Spoke Black. I cerchi in lega da 17 pollici sono disponibili anche nella variante Tentacle Spoke Black come optional.

I sottoporta con la scritta “RESOLUTE” segnano l’ingresso all’interno del veicolo, dove gli occupanti si accomodano su sedili sportivi in esclusivo tessuto/leatherette Black Pearl / Light Chequered. Questo schema cromatico si armonizza perfettamente con la finitura della carrozzeria Rebel Green e con le caratteristiche del design esterno nero e oro. La variante MINI Yours Leather Lounge in Carbon Black è disponibile come optional.

Lo stile esclusivo dell’interno della vettura è ulteriormente rafforzato dalle superfici interne che sono state progettate appositamente per la Resolute Edition. Sullo sfondo nero di queste superfici, linee parallele e uniformemente curve in un tono dorato chiaro formano uno squisito motivo gessato, che riprende anche la struttura delle strisce del cofano. Le caratteristiche specifiche del design sono messe in mostra in modo coinvolgente tramite il pacchetto luci, le cui unità LED assicurano un’illuminazione selettiva dell’interno insieme all’Ambient Light – un altro elemento che viene fornito di serie nei veicoli dell’edizione.

Un ulteriore punto di forza dell’interno della MINI Cooper S Cabrio nella Resolute Edition è il volante sportivo in pelle Nappa, che riporta un discreto emblema “RESOLUTE” nella zona inferiore della razza del volante. L’ultima generazione del sistema operativo MINI ottimizza il controllo rapido e intuitivo delle funzioni del veicolo, del programma audio, della comunicazione, della navigazione e delle app. Inoltre, i nuovi pacchetti di equipaggiamento precompilati permettono di selezionare preferenze individuali nelle aree di assistenza al guidatore e connettività.