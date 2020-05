Mini Countryman 2020: con il restyling arrivano nuovi contenuti

E’ arrivata al restyling di metà carriera. La MINI Countryman adesso propone alcuni aggiornamenti a livello estetico ed alcuni nuovi contenuti tecnologici, con motorizzazioni di ultima generazione, compresa l’opzione ibrida.

Esteticamente è il frontale ad aver ricevuto le modifiche più evidenti. La griglia del radiatore, riprogettata, ha i contorni esagonali tipici di MINI ed è circondata da un sottile telaio cromato monopezzo. La presa d’aria è suddivisa da tre montanti orizzontali nella MINI One Countryman, nella MINI Cooper Countryman, nella MINI One D Countryman e nella MINI Cooper D Countryman. La griglia del radiatore della Nuova MINI Cooper S Countryman e della Nuova MINI Cooper SD Countryman è caratterizzata invece da un motivo a griglia esagonale con una “S” rossa e un singolo montante cromato.

I fari ed i fendinebbia a LED ora sono di serie, con un disegno distintivo e tipico della casa britannica. L’optional Piano Black Exterior – nuovo e disponibile per tutte le varianti – assicura un aspetto particolarmente d’impatto: i bordi dei fari, le luci posteriori, la griglia del radiatore e gli elementi indicatori laterali – o side scuttles – sono rifiniti in nero lucido anziché cromato, così come le maniglie delle porte e il nome del modello riportato sul cofano del bagagliaio.

Al posteriore è stato ridisegnato il paraurti, ma l’elemento più distintivo rimangono le luci posteriori verticali con telaio cromato la grafica della sorgente luminosa Union Jack, che riprende la bandiera britannica.

Anche l’interno della Nuova MINI Countryman ha un fascino rinnovato grazie a una ampliata offerta di equipaggiamenti di serie. Ora include un volante sportivo in pelle di serie su tutte le varianti di modello. Nella nuova MINI Countryman, il passeggero anteriore può anche adattare l’altezza del sedile secondo necessità. I sedili regolabili elettricamente sono disponibili come optional, insieme una funzione che memorizza le preferenze sul lato del conducente.

Un display per strumenti digitale optional è ora disponibile per la Nuova MINI Countryman. Il display con design Black Panel dietro al volante ha un diametro di 5,0 pollici. La gamma di sistemi audio e di navigazione è stata aggiornata. Le opzioni Connected Media e Connected Navigation Plus, disponibili in alternativa alla configurazione di base, includono ciascuna uno schermo a colori da 8,8 pollici con funzione touchscreen situata nello strumento centrale tondo, tipico del brand. L’unità di controllo circolare della Nuova MINI Countryman presenta un aspetto raffinato, con il pannello di controllo audio e i pulsanti per le luci di emergenza e i sistemi di assistenza alla guida ora integrati in modo ancora più armonioso.

Undici le varianti di modello della nuova Mini Countryman tra benzina, diesel e ibrida: One da 102 CV, Cooper 136 CV, Cooper ALL4 136 CV, Cooper S 178 CV, Cooper S ALL4 178 CV e l’ibrida Cooper SE ALL4 220 CV. Passando ai diesel, sono disponibili la One D 116 CV, Cooper D 150 CV, Cooper D ALL4 150 CV, Cooper SD 190 CV e Cooper SD ALL4 190 CV.