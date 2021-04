MINI Countryman Cooper S ALL4: SUV versatile e sportivo

E’ il modello più grande e versatile della famiglia di modelli MINI. Ha un design rinnovato e un carattere coinvolgente. E’ la nuova MINI Countryman che abbiamo provato nella versione Cooper S ALL4.

Dal punto di vista estetico, grazie al restyling, ha beneficiato di alcuni interventi mirati che non ne stravolgono la “fisionomia” ma che la rendono ancora più coinvolgente. Il frontale adesso propone la tecnologia LED per i gruppi ottici che, in opzione, possono essere di tipo Matrix. Leggermente ritoccata anche la calandra e la zona del paraurti, così come la parte posteriore che propone gruppi ottici impreziositi dal disegno dell’Union Jack. L’optional Piano Black Exterior – nuovo e disponibile per tutte le varianti – assicura un aspetto particolarmente d’impatto: i bordi dei fari, le luci posteriori, la griglia del radiatore e gli elementi indicatori laterali – o side scuttles – sono rifiniti in nero lucido anziché cromato, così come le maniglie delle porte e il nome del modello riportato sul cofano del bagagliaio.

Sono disponibili anche ulteriori opzioni di personalizzazione in nero lucido, come la gamma di accessori MINI originali, tra cui il logo MINI e le scritte “Cooper S” e “ALL4” nel design Piano Black. La Cooper S del nostro test, inoltre, può contare sul pacchetto John Cooper Works, con le stripes e i cerchi in lega dal disegno nuovo che le donano una personalità sportiva.

All’interno la principale novità riguarda la tecnologia, con aggiornamenti per il sistema infotainment e con un’accattivante strumentazione. Al centro della plancia spicca il grande quadrante da 8,8″ dal quale si gestisce il sistema multimediale, manovrabile anche dal controller sul tunnel centrale e, volendo, anche mediante comandi vocali. Da qui si accede infatti alla navigazione, all’impianto audio ed alla connettività per smartphone compatibile anche con il sistema Apple CarPlay e Mirror Link. Presente anche una scheda SIM, installata in modo permanente nell’auto, che consente l’utilizzo del sistema Intelligent Emergency Call con rilevamento automatico della posizione del veicolo e della gravità degli incidenti, nonché di MINI TeleServices.

Dietro il volante compare il display da 5 pollici (in opzione) che fa le veci della strumentazione tradizionale. Molto comoda per 4 persone, la Countryman guadagna anche il divano posteriore scorrevole che la rende ancora più versatile. Lo spazio al posteriore non manca con una capacita di carico che varia da 450 a 1.390 litri. Anche la possibilità di inclinare lo schienale e la presenza di due prese USB aumentano il comfort a bordo dei passeggeri.

Alla “prova del nove” e cioè quella su strada la nuova MINI Countryman non tradisce il suo proverbiale go-kart feeling anche se in formato SUV. L’assetto è affilato e regala soddisfazioni soprattutto quando la strada si fa tortuosa. Un pò meno quando deve assorbire le asperità del manto stradale, perchè risulta eccessivamente rigido. Lo sterzo è consistente e preciso in ogni situazione e la trazione integrale assicura un’ottima motricità. I 178 cavalli sono sufficienti grazie anche ad un buon valore di coppia che può contare su 280 Nm. Se si vuole ancora più grinta, basta scegliere la modalità Sport. Molto bene il cambio Steptronic a 8 rapporti dotato di paddle al volante: in modalità automatica funziona in maniera impeccabile, offrendo cambi marcia rapidi e senza incertezze. La velocità massima raggiunge i 222 km/h e lo scatto da 0 a 100 km/h è coperto in 7,2 secondi, Numeri di tutto rispetto, sicuramente, ma che di certo influiscono sui consumi: noi abbiamo registrato consumi parti a circa 13 km/l in un utilizzo misto.

Per la Cooper S ALL4 il listino della MINI Countryman parte da poco meno di 39.000 euro.