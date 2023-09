MINI Countryman E: debutto a New York

A pochi giorni dalla sua anticipata anteprima mondiale presso lo IAA Mobility 2023, la Nuova All-Electric MINI Countryman ha fatto il suo debutto trionfale a New York. L’evento speciale è stato organizzato all’interno del panel “Driving Forward: The Transforming of Future Mobility”, un’iniziativa promossa da URBAN-X, l’acceleratore di start-up innovativo fondato da MINI, durante la Climate Week NYC.

All’evento, la All-Electric MINI Countryman ha fatto il suo debutto in Nord America. La Nuova MINI Countryman E consente una mobilità elettrica senza emissioni locali con il piacere di guidare tipico del marchio. Il maggiore spazio nell’abitacolo e la maggiore autonomia elettrica, fino a 462 km, invogliano a fare escursioni oltre i confini della città. Il modello combina un design distintivo, una tecnologia di guida avanzata e un’esperienza digitale coinvolgente.

La Nuova MINI Countryman Electric rappresenta un passo importante per il marchio MINI nel suo ambizioso percorso verso la completa elettrificazione. MINI ha fissato l’obiettivo di diventare un marchio completamente elettrico entro il 2030, e questo veicolo è una tappa fondamentale in questo percorso. Non solo si impegna a fornire mobilità elettrica senza emissioni locali, ma anche a massimizzare la sostenibilità ambientale in tutte le fasi della produzione. Questo impegno si traduce in superfici dell’abitacolo realizzate in poliestere riciclato e nella produzione dei cerchi in lega leggera fusi con alluminio secondario fino al 70%.