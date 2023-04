Mini Countryman: la nuova generazione sarà anche full electric

MINI Countryman continua l’offensiva di prodotti del marchio MINI con modelli completamente elettrici. Il modello più grande della nuova famiglia di veicoli MINI sta guidando il marchio in un’era di mobilità elettrica a emissioni locali prive di emissioni.

La MINI Countryman E eroga 140 kW/191 CV, mentre la MINI Countryman SE ALL4 è il primo veicolo completamente elettrico a trazione integrale del marchio. Due unità di trasmissione altamente integrate sugli assi anteriore e posteriore generano insieme una potenza di 230 kW/313 CV, inclusa una spinta temporanea. La capacità della batteria è di 64,7 kWh. Con un’autonomia stimata di circa 450 chilometri, la MINI Countryman si sente a suo agio tanto nei centri urbani quanto sulle lunghe distanze in campagna. Con la MINI Countryman completamente elettrica, MINI sta ulteriormente ampliando la percentuale di modelli elettrificati. Una MINI su cinque è già elettrica oggi.

Con la sua lunghezza aumentata di 13 centimetri fino a 4.429 mm, lo spazioso Adventurer offre ancora più spazio e comfort per i suoi occupanti. L’altezza è aumentata di quasi sei centimetri fino a raggiungere i 1.613 mm, offrendo ancora più spazio per la testa.

La nuova MINI Countryman unisce l’elettromobilità a emissioni locali zero con una forte attenzione all’impatto ambientale durante la fase di produzione. Per ottenere il massimo risultato, l’auto rinuncia a tutti gli elementi decorativi esterni e interni, mentre i cerchi in lega leggera vengono prodotti con l’uso di alluminio secondario fino al 70%. Grazie all’utilizzo di elettricità verde durante la produzione, le emissioni di CO2 sono notevolmente inferiori rispetto ai processi di produzione tradizionali.

Le superfici dei cruscotti, del volante, del rivestimento del tetto e del pavimento del veicolo e dei tappetini sono realizzate in poliestere riciclato ottenuto da bottiglie in PET e residui di moquette. Questa alternativa di alta qualità, colorata e confortevole ai materiali tradizionali riduce le emissioni di CO2 lungo la catena del valore fino all’85% e sottolinea l’attenzione alla riduzione al minimo dell’impronta ecologica della prossima generazione di modelli MINI.