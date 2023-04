Mini e BMW: presentati i programmi sportivi 2023

È stata presentata ieri, presso la nuova House of BMW in Via Monte Napoleone 12, a Milano, la stagione sportiva 2023 di BMW e MINI. Carlo Botto Poala, Direttore Marketing BMW Italia, Andrea Ferrari, Marketing Manager MINI, Stefano Gabellini, titolare di Promodrive e Roberto Ravaglia, testimonial del BMW M2 CS Racing Cup Italy e Team Manager del BMW Italia Ceccato Racing Team, hanno presentato la stagione 2023 dei Campionati Monomarca BMW M2 CS Racing Cup Italy e MINI Challenge, nonché la BMW M4 GT3 del team BMW Italia Ceccato Racing che gareggia nel campionato italiano Gran Turismo.

La strategia Motorsport del BMW Group Italia per il 2023 prevede il coinvolgimento dei brand BMW e MINI in sinergia, offrendo differenti livelli di vetture per competere in tre campionati differenti. Ciò offre l’opportunità a giovani piloti neofiti e gentlemen drivers di seguire un percorso che parte dalla MINI Challenge Academy, per salire alla MINI Challenge EVO, proseguire con la M2 CS Racing Cup Italy, ed infine avvicinarsi alla BMW M4 GT3.

Nell’ambito della presentazione, è stata introdotta anche una nuova hospitality destinata ad accogliere ospiti, team e piloti in pista, al fine di condividere i valori del mondo delle competizioni BMW e MINI con la community degli appassionati. Il BMW Italia Ceccato Racing Team parteciperà al Campionato Italiano Gran Turismo con la BMW M4 GT3.

BMW M2 CS Racing Cup Italy

Sviluppata insieme alla BMW M2 CS la BMW M2 CS Racing è stata sviluppata in base a criteri ad alte prestazioni. Come la versione Cup, creata per essere utilizzata in competizioni quali VLN Endurance Championship nel Nurburgring e TC America, anche la BMW M2 CS Racing è adatta ad eventi Clubsport e in circuito.

L’auto da corsa riservata ai clienti è equipaggiata con motore a sei cilindri in linea S55 con tecnologia BMW M TwinPower Turbo. Grazie ai suoi 2.979 cc, la versione racing garantisce una potenza di 335 kW (450 hp) con 550 nm: il motore è lo stesso della M2 CS stradale, di conseguenza affidabilità e costi dovuti all’usura saranno dei veri e proprio benchmark nel mondo delle piste.

MINI CHALLENGE

Sviluppate sulla base della MINI John Cooper Works 3 porte stradale, le due tipologie di vetture in gara sono state modificate, rispetto al modello di serie, con le seguenti principali caratteristiche:

MINI John Cooper Works Challenge Lite:

Motore 2.0 Twin Power Turbo da 231 CV e 320 NM di coppia. Rollbar imbullonato al telaio, cambio di serie con differenziale autobloccante, dischi freno racing, serbatoio sicurezza, ammortizzatori specifici e Splitter anteriore e Ala posteriore.

MINI John Cooper Works Challenge Evo:

Motore 2.0 Twin Power Turbo da 306cv e 490 NM di coppia. Rollbar saldato al telaio, cambio sequenziale, pinze freno e dischi freno racing, elettronica specifica, ammortizzatori specifici e kit aerodinamico.

BMW M4 GT3 @ Campionato Italiano Gran Turismo

Dopo la positiva esperienza del campionato 2022, che ha visto l’equipaggio Glock-Klingmann vicecampione italiano della serie Sprint e l’equipaggio Comandini-Fascicolo-Nilsson al terzo posto della GT 3 PRO-AM Endurance, il team supportato da BMW Italia ha

deciso di rilanciare nel campionato 2023 con una seconda vettura.

Per la stagione 2023 il Management del Team si conferma con Gianfranco Ceccato Team Owner, Luigi Slongo Team Principal e Roberto Ravaglia Team Manager che gestirà una raddoppiata rosa di piloti per affrontare il doppio impegno.

II BMW Italia Ceccato Racing Team, infatti, sin dalla prima gara della stagione 2023 in programma dal prossimo 5 maggio al Misano World Circuit, affiancherà alla BMW M4 GT3, protagonista lo scorso anno in entrambe le serie Sprint ed Endurance, un secondo esemplare che parteciperà anch’essa ad entrambe le serie.

I piloti della stagione 2023 per il Campionato Italiano Gran Turismo Sprint saranno l’equipaggio formato dai BMW M works driver Jens Klingmann (GER) e Bruno Spengier (CAN) e l’equipaggio formato dai piloti Carlo Tamburini (ITA) e Francesco Massimo De Luca (ITA).

Per il Campionato Italiano Gran Turismo Endurance, le due vetture del BMW Italia Ceccato Racing Team saranno affidate a due equipaggi formati da Marco Cassarà (ITA), Stefano Comandini (ITA), Alfred Nilsson (SWE), Carlo Tamburini (ITA), Salvatore Tavano (ITA) e Francesco Guerra (ITA).

Ecco il calendario di MINI Challenge e BMW M2 Racing Cup Italy 2023:

Misano World Circuit Marco Simoncelli di Misano Adriatico (RN) – 6/7 maggio 2023

Autodromo Piero Taruffi di Vallelunga (Roma) – 10/11 giugno 2023

Autodromo Nazionale di Monza (MB) – 24/25 giugno 2023

Autodomo Internazionale del Mugello (FI) – 8/9 luglio 2023

Autodromo Internazionale del Mugello (FI) – 30 settembre/1 ottobre 2023

Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola (BO) – 28/29 ottobre 2023