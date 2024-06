MINI e Plastic Free insieme all’insegna del BIG LOVE FOR THE PLANET

Dopo il grande successo riscosso nel 2023, che ha visto più di 20.000 volontari coinvolti in oltre 300 città, 490 kg di mozziconi raccolti e più di 236.000 Kg di plastica e rifiuti tolti da spiagge, aree verdi e aree urbane italiane, MINI e Plastic Free – ONLUS nata nel 2019 con lo scopo di informare e sensibilizzare sulla pericolosità dell’inquinamento da plastica – confermano e rinnovano la loro collaborazione per il secondo anno consecutivo, dando il via alla seconda edizione della Cleanup Competition, una sfida tra città per rimuovere tonnellate di plastica e rifiuti dispersi nell’ambiente.

La prima tappa della gara più pulita d’Italia si terrà l’8 e 9 giugno in occasione della Giornata dell’Ambiente e degli Oceani, la seconda sarà invece il 28 e 29 settembre per celebrare il Sea & Rivers Day. Quattro giornate in cui MINI e Plastic Free invitano le loro community a scendere in campo per affrontare il grave problema dell’inquinamento e sensibilizzare cittadini, istituzioni e imprese sul tema della sostenibilità e della tutela dell’ambiente.

Nelle giornate del 8 e 9 giugno, 70 città italiane saranno coinvolte nella Cleanup competition allo scopo di raccogliere rifiuti di ogni tipo all’interno del contesto urbano.