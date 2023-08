MINI e Samsung Display: ecco la MINI Interaction Unit

In una performance degna dei migliori scenari di fantascienza, MINI ha dato uno spettacolare assaggio del futuro della mobilità al Gamescom 2023, un evento che attira centinaia di migliaia di appassionati di videogiochi da tutto il mondo. Poco prima del suo lancio ufficiale all’IAA MOBILITY 2023, il marchio iconico MINI ha svelato la MINI Interaction Unit, un dispositivo rivoluzionario che promette di portare l’esperienza di guida a un nuovo livello di personalizzazione e coinvolgimento.

Il fulcro di questa anteprima tecnologica è stato un display OLED rotondo sviluppato in collaborazione con Samsung Display Corporation. Questa partnership ha portato alla creazione di un elemento di design senza precedenti nel settore automobilistico, capace di adattarsi in modo dinamico alle preferenze dell’utente. La MINI Interaction Unit, come spiegato da un rappresentante di MINI, “mette le persone al centro delle nostre attività, sviluppando soluzioni all’avanguardia per la mobilità e le interfacce utente”.

Uno degli aspetti più sorprendenti di questa nuova tecnologia è la sua capacità di adattarsi a diverse modalità, un chiaro esempio della filosofia MINI orientata all’individualità. La “Personal Mode” permette agli automobilisti di personalizzare l’ambiente dell’abitacolo, consentendo loro di impostare un’immagine dalla propria galleria smartphone come sfondo del display centrale attraverso l’app MINI. Questo livello di personalizzazione estrema offre agli utenti la possibilità di creare un ambiente di guida che rifletta davvero la loro personalità unica.

Il palcoscenico perfetto per questa presentazione futuristica è stato il MINI Lab, una sorta di laboratorio high-tech che evoca il mondo della fantascienza, dei videogiochi e degli anime. Una gigantesca “vasca di incubazione” al centro dell’ambiente ha catturato l’immaginazione dei visitatori, riecheggiando i grandi classici della cultura pop e anticipando un futuro in cui la tecnologia si fonde con l’esperienza di guida in modi mai visti prima.

Questa non è la prima volta che MINI si immerge nel mondo del gaming e della cultura pop. Il marchio è sponsor principale dell’area merchandise di gamescom per la seconda volta consecutiva e sponsorizza i prestigiosi Cosplay Awards, dove il celebre cosplayer Ben Bergmann, noto come Maul Cosplay, presta la sua esperienza come giudice. I vincitori di questi premi riceveranno un invito esclusivo a “MINI UNITED,” il party di lancio della nuova famiglia MINI.

Ma la vera sorpresa arriverà all’IAA MOBILITY 2023 a Monaco di Baviera, dove il display centrale della MINI Interaction Unit sarà integrato nei nuovi modelli come un sistema nervoso al corpo finale, prendendo vita in un modo che sembra uscito direttamente da un film di fantascienza.