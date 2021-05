Mini electric con Mini Genuine Accessories: versatile, elegante e sostenibile

Le temperature aumentano e con esse l’attesa di attività all’aperto e di escursioni immersi nella natura. I sistemi di barre portatutto e di portapacchi specifici per il modello della gamma MINI Genuine Accessories creano le condizioni ideali per lasciarsi alle spalle i limiti della mobilità urbana e combinare il piacere di guida con le attività dinamiche del tempo libero.

La MINI Cooper SE rappresenta una via di fuga dalla vita quotidiana particolarmente sostenibile. Infatti, l’unico modello a trazione puramente elettrica nel suo ambiente competitivo può anche essere equipaggiato opzionalmente con barre portatutto sul tetto. Nulla gli impedisce di trasportare box da tetto, biciclette o altri articoli per lo sport e il tempo libero, completamente a zero emissioni.

Con un’autonomia da 203 a 234 chilometri determinata nel ciclo WLTP, la MINI Cooper SE è attrezzata in modo ideale per esplorare nuovi percorsi lontano dalla giungla urbana. E quando si tratta di versatilità e capacità di trasporto, il primo modello puramente elettrico del marchio premium britannico non ha nulla da invidiare alle varianti con motore tradizionale della MINI 3 porte. Con tutti e quattro i sedili utilizzati, il volume del bagagliaio è di 211 litri. Abbassando lo schienale dei sedili posteriori, ribaltabili con modulo 60:40, lo spazio del bagagliaio aumenta a 731 litri, proprio come in una MINI 3 porte con motore a combustione interna. E non è tutto: i sistemi di barre e portapacchi della gamma MINI Genuine Accessories trasformano in men che non si dica il modello elettrico in un veicolo estremamente versatile.

Il tutto grazie ai mancorrenti in nero opaco presenti sul tetto, disponibili direttamente dal sito di produzione. Posizionati sul tetto della MINI Cooper SE, costituiscono la base stabile per diversi sistemi di fissaggio e di trasporto, che sono disponibili nell’assortimento dei MINI Genuine Accessories sia per la MINI Cooper SE che per i modelli convenzionali MINI 3 porte e MINI 5 porte. Ad esempio, il portapacchi disponibile come prodotto accessorio permette di bloccare il box da tetto MINI in modo comodo e sicuro. Con una tara di 13 chilogrammi, offre una capacità di 320 litri, offre spazio sufficiente per abbigliamento sportivo, caschi da bicicletta o anche attrezzature da campeggio e da picnic. Anche gli sci possono essere riposti nel box sul tetto, che è lungo circa 1,90 metri. Il box completamente nero è dotato di strisce in rilievo e riporta la scritta MINI. Dispone di serratura e può essere aperto su entrambi i lati.

La filosofia di utilizzo creativo dello spazio, tipica del marchio, si applica anche al tetto della MINI Cooper SE e c’è persino spazio per una bicicletta accanto al box. Grazie al supporto per biciclette da turismo, disponibile nella gamma dei MINI Genuine Accessories, due ruote di diversi tipi e dimensioni possono essere montate in modo verticale e sicuro sul portapacchi. Il supporto in alluminio ad alta resistenza fissa la bici con un sistema di chiusura bloccabile e due cinghie a trazione. Inoltre, la gamma comprende altre soluzioni di trasporto come i portascì e un cestino per i bagagli in alluminio, anch’essi compatibili con il portabici.

La MINI Cooper SE diventa la compagna ideale per un breve viaggio o un’escursione nel fine settimana grazie al Travel & Comfort System specifico per il modello. Si tratta di un supporto di base che può essere montato saldamente tra le guide dei poggiatesta del sedile del guidatore o del passeggero anteriore. Diversi accessori del sistema possono essere rapidamente e comodamente inseriti e fatti scattare in posizione. Ad esempio, supporti per tablet o appendini e ganci universali per borse possono essere fissati in modo sicuro agli schienali dei sedili anteriori.

Al supporto di base del Travel & Comfort System può essere attaccato un tavolo pieghevole utilizzabile come superficie di lavoro o di appoggio, con altezza e inclinazione regolabili a seconda delle necessità e saldamente ancorato sullo schienale del sedile. Un altro dettaglio ingegnoso del tavolo pieghevole è il portabicchieri ripiegabile.

Una soluzione ideale per alleviare l’attesa e combattere la noia nella parte posteriore della MINI Cooper SE è rappresentata dal supporto universale per tablet con un diametro dello schermo compreso tra sette e undici pollici. Fissa il tablet in modo sicuro e in una posizione ergonomicamente ottimale, rendendo facile l’avvio di un programma di intrattenimento per i passeggeri dei sedili posteriori nei viaggi più lunghi oltre i limiti della città.