Mini John Cooper Works torna alla “24h del Nürburgring”

Dopo una pausa di dieci anni, nel 2022 MINI John Cooper Works tornerà a competere nella leggendaria 24 ore del Nürburgring. La cinquantesima edizione della gara si svolgerà dal 26 al 29 maggio sul tracciato di 25,378 chilometri, composto dal circuito del Gran Premio e dalla leggendaria Nordschleife del Nürburgring.

L’iniziativa è stata lanciata a settembre dello scorso anno dalla Bulldog Racing nella regione dell’Eifel, a pochi metri dal Nordschleife. Il veicolo di partenza è una MINI John Cooper Works con motore turbo a 4 cilindri, già nota per la MINI John Cooper Works Clubman e per la MINI John Cooper Works Countryman, con 225 kW/306 CV e una coppia massima di 450 Nm. Il cambio Steptronic a 8 rapporti, che viene direttamente dalla produzione in serie, vanta un bloccaggio meccanico del differenziale integrato con un effetto di bloccaggio fino al 70%, assicurando che la coppia motrice sia convertita in prestazioni entusiasmanti senza alcuna perdita.

Tra l’inizio del progetto e il roll-out alla fine di marzo 2022 sono passati solo sette mesi. Nelle prossime settimane e fino all’inizio della 24 ore, sono previsti ulteriori test sul Nordschleife del Nürburgring e presso il centro di test del BMW Group a Miramas nel sud della Francia. Situato tra Marsiglia e Avignone, l’ex pista da corsa offre le migliori condizioni per test approfonditi e per l’ottimizzazione nelle condizioni più disparate.

Il telaio della vettura da corsa MINI John Cooper Works è stato sottoposto a vari e numerosi test. Friedhelm Thelen, esperto del Nürburgring e team leader della Bulldog Racing, sa quanto siano importanti i test prima di una gara: “La 24 ore del Nürburgring sottopone ogni componente del veicolo ad uno stress estremo. Ecco perché siamo lieti di poter utilizzare il BMW Group Test Centre per mettere la John Cooper Works alla prova”.