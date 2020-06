MINI MEET MUSIC Contest: spazio ai giovani talenti

Per il secondo anno consecutivo, MINI è partner di Meet Music, l’appuntamento che dal 2017 regala a produttori, artisti e professionisti della scena musicale elettronica l’opportunità di incontrarsi e attivare sinergie uniche e speciali, migliorando la conoscenza sul music business.

Anche Meet Music, in questa edizione, cambia pelle e diventa una due giorni digitale: Meet Music Live On Line. Tanti gli esperti e i protagonisti del settore come Albertino, Andrea Pellizzari, Shorty, Tommy Vee, Ralf, Renato Tanchis (Sony Music), Ottavio Nana (We Are Social), Matteo Fedeli (SIAE), con i quali confrontarsi e pensare alla ripresa del settore musicale e dei club a seguito delle difficoltà degli ultimi mesi.

MINI continua così a condividere con la sua community (e non solo) passioni, interessi ed esperienze, confermandosi vicina a uno degli appuntamenti musicali italiani più giovani e in fermento e aggiungendo un tassello importante: la nuova edizione di MINI MEETs MUSIC CONTEST, un concorso per giovani artisti in età compresa tra 18 e 25 anni che si propone di offrire al vincitore una vera e propria esperienza da professionista.

In palio, infatti, una borsa di studio presso la MAT Academy (scuola di produzione musicale che insegna le più avanzate tecniche di produzione), la realizzazione di una produzione discografica presso Studio1, la pubblicazione della traccia e la stampa in vinile della registrazione. Il contest, aperto ad artisti e gruppi italiani liberi da contratto discografico o editoriale, è rivolto ad ogni genere musicale e si svolgerà via web durante il mese di luglio.

Sicuramente un’opportunità unica per la promozione del talento, che mette al centro la passione per la musica e offre non solo la concretizzazione di un’opera ma anche una splendida opportunità di studio e miglioramento. Un’iniziativa speciale pensata da MINI che va a sostegno del settore dell’intrattenimento live, tra i più duramente colpiti dall’emergenza sanitaria.

Tutti i dettagli di MINI MEETs MUSIC CONTEST sono nella sezione dedicata del sito Meet Music.