MINI scende in campo con Plastic Free per la salvaguardia dell’ambiente

La collaborazione tra MINI e Plastic Free – onlus nata nel 2019 con lo scopo di informare e sensibilizzare sulla pericolosità dell’inquinamento da plastica – nasce dalla filosofia BIG LOVE FOR THE PLANET, integrata nella strategia di comunicazione BIG LOVE di MINI.

Dall’approvvigionamento al prodotto finale, MINI è impegnata nel percorso per ridurre la CO2 nei processi produttivi e diventare un brand totalmente elettrico entro il 2030. L’amore di MINI per la salvaguardia del Pianeta è accompagnato da partner che condividono l’attenzione al tema della sostenibilità, come Plastic Free.

Trasferendo questi valori in un impegno concreto anche sul territorio, lavorando al fianco dei concessionari, volontari e la community di MINI Lovers è possibile fare la differenza.

La sostenibilità fa parte del DNA di MINI. Il designer, Sir Alec Issigonis, ha coraggiosamente reinventato il concetto di auto per superare la sfida di una crisi petrolifera globale. Oggi, la stessa passione spinge MINI ad andare avanti per affrontare le sfide di una nuova generazione di prodotti che prosegue il percorso verso un futuro completamente elettrico, attraverso una serie di azioni e ambizioni di sostenibilità. MINI sta mettendo in atto nuove strategie per la riduzione della CO2, trovando costantemente soluzioni innovative di design per riutilizzare e riciclare i materiali. Ogni giorno è un’occasione per ribaltare l’industria automobilistica, proprio come MINI ha fatto per la prima volta nel ’59.

In nome dell’amore per il Pianeta, MINI e Plastic Free danno appuntamento alle loro community il 22 e 23 aprile, in occasione della Giornata della Terra, per la prima tappa della Cleanup Competition: una sfida tra città, dove oltre 25mila volontari scenderanno in campo con l’ambizioso obiettivo di rimuovere 500 tonnellate di plastica e rifiuti dispersi nell’ambiente. Una mobilitazione di massa per sensibilizzare cittadini, istituzioni e imprese sul grave problema dell’inquinamento legato all’abbandono di rifiuti nell’ambiente.

La seconda tappa di Cleanup Competition si terrà il 4 giugno durante Italy Walk, le passeggiate ecologiche di Plastic Free per raccogliere il maggior numero di mozziconi di sigaretta nelle città italiane, nei parchi e nelle spiagge.