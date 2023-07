MINI: un sound unico per la nuova famiglia all-electric

MINI ha annunciato una serie di nuove caratteristiche sonore che arricchiranno la guida e offriranno un’esperienza coinvolgente sia all’interno che all’esterno della vettura.

Il DNA del MINI Sound si fonda sui valori essenziali del marchio, emanando un’aura positiva e carismatica. Attraverso la combinazione di strumenti analogici, tecnologia digitale e intelligenza artificiale, sono stati creati suoni che definiscono la MINI del futuro, trasmettendo informazioni e suscitando emozioni.

Le “MINI Experience Modes” diventano il palcoscenico per queste nuove atmosfere sonore, con quattro modalità disponibili: “Core”, “Go Kart”, “Timeless” e “Balance”. Ogni modalità offre un suono di guida personalizzato trasmesso acusticamente al guidatore durante l’accelerazione. Questi suoni, udibili nell’abitacolo dei futuri modelli MINI, rendono l’esperienza di guida ancora più emozionante e autentica, offrendo un’interpretazione unica della dinamica di guida.

Il suono di guida “Core” è il sound predefinito per la nuova famiglia di modelli MINI ed è il solo udibile sia all’interno che all’esterno della vettura. Con un design ispirato alla visione eliocentrica del mondo di Niccolò Copernico, questo suono richiama il calore del sole e varia a seconda delle situazioni di guida, in analogia con i pianeti che riflettono la luce del sole in modo diverso.

Per chi cerca un’esperienza di guida sportiva, c’è il suono di guida “Go Kart”, caratterizzato da curve di intonazione e di carico molto pronunciate, perfette per una guida agile e dinamica.

Invece, per gli amanti della tradizione e del progresso, c’è il suono di guida “Timeless”, che unisce i suoni dei motori dei modelli tradizionali con una interpretazione futuristica del suono “Core”. Un viaggio nel tempo acustico, in cui il suono passa dalla tradizione dei motori a combustione interna al presente elettrico.

Infine, per coloro che vogliono rilassarsi e godersi una guida armoniosa, c’è il driving sound “Balance”. Originariamente progettato per la MINI Vision Urbanaut, si basa su suoni percepiti in una foresta in diverse ore del giorno e della notte, creando un’atmosfera di relax e benessere all’interno dei futuri modelli MINI.

Oltre a queste atmosfere sonore personalizzate, la nuova famiglia MINI sarà dotata di “earcons”, simboli acustici distintivi progettati per segnalare eventi o informazioni specifiche. Questi circa 30 segnali sonori distintivi, come l’accompagnamento acustico degli indicatori di direzione o il sistema di segnalazione delle cinture di sicurezza, cattureranno l’attenzione degli occupanti o li avviseranno di eventuali pericoli con suoni di diversa intensità, rafforzando così l’identità sonora del marchio.