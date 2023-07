Mirabilandia celebra le Tartarughe Ninja con uno spettacolo mozzafiato

Mirabilandia si prepara ad accogliere un evento imperdibile per tutti gli appassionati delle tartarughe ninja. Dal 12 al 16 luglio, il parco festeggerà in anteprima l’uscita del nuovo film d’animazione intitolato “Tartarughe Ninja: Caos Mutante”, prodotto da Paramount Pictures, Nickelodeon Movies e Point Grey Production. L’attesa per il ritorno delle famose tartarughe sui grandi schermi è palpabile e grazie a Eagle Pictures, i fan potranno rivedere le loro avventure a partire dal 30 agosto.

Durante questi giorni di festa, Mirabilandia offrirà una serie di appuntamenti unici, che promettono di catturare l’attenzione di grandi e piccini. Dalle 17:00 alle 20:00, i visitatori potranno godere di uno spettacolo speciale con ballerini acrobatici e professionisti del parkour. Questa performance ad altissimo livello stupirà il pubblico con capriole, piroette ed evoluzioni al ritmo delle celebri musiche della serie televisiva. Inoltre, l’ambiente iconico delle tartarughe ninja prenderà vita con luci, fumo ed effetti speciali, creando un’esperienza coinvolgente e indimenticabile. Gli appassionati avranno anche la possibilità di incontrare personalmente le tartarughe per scattare emozionanti foto ricordo.

Ma le sorprese non finiscono qui. In Piazza della Fama, sarà allestita una speciale sala in cui i visitatori potranno immergersi completamente nel mondo delle tartarughe più famose del mondo. Grazie a telecamere di ultima generazione e nuove tecnologie 3D, verrà creato uno scenario virtuale coinvolgente, che trasporterà i partecipanti all’interno dell’universo delle tartarughe ninja. Questa esperienza a 360 gradi garantirà una sensazione di completa immersione, facendo vivere ai fan un’esperienza unica nel suo genere. Al termine dell’esperienza, sarà possibile scaricare un link per condividere il video sui social media, permettendo a tutti di rivivere e condividere l’emozione di questa avventura virtuale.

“Siamo davvero entusiasti di poter offrire al nostro pubblico un evento così esclusivo per festeggiare in assoluta anteprima il nuovo film Tartarughe Ninja: Caos Mutante. La collaborazione con Paramount Italia ci ha permesso già da tempo di avere al Parco con una formula di licensing alcuni dei personaggi più amati dai bambini, e non solo, dichiara Sabrina Mangia, Sales & Marketing Director di Mirabilandia. Questo appuntamento è una novità assoluta che pensiamo possa entusiasmare anche i fan più adulti delle tartarughe più famose del mondo”.

“L’opportunità di portare a Mirabilandia una tappa speciale del tour Tartarughe Ninja: Caos Mutante non fa che ampliare la virtuosa collaborazione già in essere con il Parco divertimenti più grande d’Italia. Mirabilandia è la location ideale per le attività legate all’ultimo capitolo di uno dei franchise più famosa al mondo e che è pronta ad abbracciare un’ampia fascia di pubblico: dai più piccoli ai tantissimi adulti cresciuti insieme a Leonardo, Raffaello, Donatello e Michelangelo: le mitiche Tartarughe Ninja!”, dichiara Manuela Vagnetti, Senior Manager Ad sales and Brand Solutions di Paramount Italia.