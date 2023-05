Mirabilandia per l’ Emilia Romagna: un euro alla CRI per ogni biglietto online del weekend

Dopo la chiusura temporanea dovuta al maltempo, Mirabilandia, si prepara a riaprire le sue porte con un segnale di vicinanza per l’ Emilia Romagna colpita recentemente dalle inondazioni. L’evento di riapertura, previsto per venerdì 26 maggio, non solo garantirà ai visitatori un’esperienza di divertimento indimenticabile, ma si trasformerà anche in un’opportunità per sostenere le famiglie colpite dalla catastrofe naturale.

Mirabilandia, parte del gruppo Parques Reunidos, una delle più importanti società al mondo nella gestione dei parchi divertimento, si sta mobilitando insieme ai suoi parchi situati in Spagna, Regno Unito, Paesi Bassi, Germania, Belgio, Francia, Danimarca e Norvegia per promuovere un’iniziativa di solidarietà a livello europeo. Durante il weekend del 27 e 28 maggio, per ogni biglietto online acquistato, sarà devoluta la quota di 1€ sul conto aperto dalla Croce Rossa Italiana per l’emergenza, al fine di contribuire agli sforzi di soccorso e ripristino dell’Emilia Romagna.

Questo gesto di generosità e unità dimostra come un’azienda internazionale come Parques Reunidos e i suoi parchi affiliati siano consapevoli dell’importanza di supportare le comunità locali in momenti di difficoltà. L’iniziativa offre un’opportunità tangibile per le persone di tutto il continente di contribuire alla ricostruzione e fornire assistenza alle famiglie che hanno subito danni a causa delle inondazioni.

Questo il conto aperto dalla Croce Rossa Italiana: IT93H0200803284000105889169 – Causale: Alluvione Emilia Romagna.