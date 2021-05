Mirantico: tutta la tradizione sartoriale biellese in uno zaino

MIRANTICO è un progetto che affonda le sue radici nella storica tradizione tessile biellese, ai piedi delle Alpi. Nato col brand MANTICO e con l’ambizione di voler portare il know-how dell’industria della moda e del “su misura” nel settore degli accessori, si è imposto con una linea di zayno in cui, la praticità richiesta da uno stile urban, si coniuga perfettamente con l’antica tradizione sartoriale dei tessuti di Biella.

Nel 2021 la nuova strategia di internazionalizzazione vede il rilancio del marchio come MIRANTICO: un rinnovamento che vuole rappresentare la chiave di volta per una maggiore competitività. Un nome che conserva la mission degli esordi, con un significativo cambio di rotta per una visione a più ampio respiro, che punta ai mercati europei, cominciando da Germania, UK, Benelux e Scandinavia.

L’obiettivo è quello di creare un marchio forte e riconosciuto anche fuori dai confini nazionali, che mantenga sempre una particolare attenzione alla tradizione artigianale e sartoriale del territorio da cui proviene.

Oltre al marchio, anche il sito è stato oggetto di restyling: con un e-commerce integrato, fruibile e lineare, che ne facilita la navigazione, garantendo al tempo stesso un’esperienza d’acquisto ottimale. Un sito che nasce in inglese, in linea con la nuova strategia di internazionalizzazione, con l’opzione per la lingua italiana.

Un modello di business che da sempre punta al digitale, senza però mai dimenticare il retailer, parte integrante dell’assetto aziendale. Il digitale sarà la via preferenziale per raccontare tutto il valore del brand, attraverso una strategia innovativa che permetterà di creare una relazione autentica con i propri clienti, in base a quelli che sono i loro comportamenti, anche non direttamente connessi ai canali ufficiali del brand. L’obiettivo è quello di consolidare il rapporto con il proprio target, condividendo con esso valori ed obiettivi, fino a raccoglierlo attorno a una community, creando così fidelizzazione e senso di appartenenza.

Uno dei punti cardine del nuovo e-commerce è sicuramente il configuratore della sezione “My Customizer”: da un lato fiore all’occhiello della sartorialità di cui MIRANTICO si vuole fare portavoce, dall’altro primo passo verso un nuovo modello di business, basato su un approccio più sostenibile. Una responsabilità delle aziende, ma anche una richiesta sempre più pressante, da parte di un mercato progressivamente consapevole del proprio impatto ambientale, nell’approccio allo shopping.

Tutti i prodotti MIRANTICO sono fatti a mano in Italia, da laboratori locali e ciò consente di snellire il processo produttivo e di avere il proprio zayno sartoriale, in sole due settimane. Un orientamento made to order (realizzato su ordinazione) che punta alla possibilità di personalizzazione del proprio zayno, pur mantenendo proposte ready-made (in pronta consegna): una netta tendenza del marchio alla sartorialità, dunque, per attrarre un target disposto ad aspettare qualche giorno per un accessorio che porterà a lungo. Ciò comporta una notevole riduzione delle scorte ma anche del consumo di risorse, con una diretta conseguenza sull’impatto ambientale.

Infine il team ha beneficiato di nuova linfa vitale, grazie all’ingresso di ulteriori figure professionali con esperienze pregresse dal respiro internazionale. MIRANTICO, oggi più che mai, fa leva su esperienze e competenze provenienti da background differenti, con l’obiettivo comune di portare il mondo sartoriale in uno zaino, attraverso un’esperienza d’acquisto in continua evoluzione, che stupisca ed incuriosisca al tempo stesso il consumatore finale che, nel caso di MIRANTICO, diventa un cliente fedele.