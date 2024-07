Mitsubishi ASX: ecco il restyling

Un B-SUV prodotto in Europa che mira a rafforzare la sua presenza nel segmento di riferimento con il restyling della sua seconda generazione. Mitsubishi ASX, basata sulla piattaforma CMF-B dell’Alleanza Renault-Nissan-Mitsubishi porta con se ampi riferimenti, estetici e non, della cugina “Captur” ma dimostra una personalità propria. E anche molto forte.

L’esterno e l’interno della Nuova ASX sono progettati per rendere il veicolo distintivo. L’esclusivo frontale Dynamic Shield di Mitsubishi Motors rafforza le caratteristiche SUV del veicolo e conferisce al B-SUV un aspetto forte, dinamico, robusto e sportivo. Il tema del design continua nel profilo laterale, che unisce una silhouette fluida con spalle larghe e alte, e una variazione di colore tra la carrozzeria e i passaruota e sottoporta, per conferire un’agile posizione sportiva.

La postura potente è migliorata dalla scelta tra cerchi da 17″ o nuovi cerchi da 18″ in lega leggera. Disponibili da 17″ per le versioni INFORM e INVITE includono un copriruota appositamente progettato, mentre i nuovi cerchi in lega da 18″, di serie su INTENSE e INSTYLE sono taglio diamante nero e presentano un nuovo design.

Gli interni hanno beneficiato di un profondo rinnovamento. Il punto centrale di contatto per il sistema di infotainment della Nuova ASX è lo schermo centrale da 10.4″ in formato verticale ad alta densità di pixel. Questo schermo offre tutte le informazioni necessarie agli occupanti con chiarezza grazie alla sua risoluzione di 960 x 1.280 pixel e densità di 150 DPI, sia che si tratti della replicazione wireless dello smartphone per accedere alle app preferite del conducente o della configurazione delle modalità di guida e dell’utilizzo dei servizi di bordo. Il sistema integra elementi digitali e analogici, con una fila di pulsanti fisici nella parte inferiore per un accesso facile alle funzioni come il controllo climatizzatore.

Grazie a Google Built-in nel sistema di infotainment Smartphone-link display Audio (SDA), i conducenti hanno accesso diretto alle app e ai servizi come Google Maps e altro su Google Play. Il sistema integra anche Google Assistant nel veicolo. La digitalizzazione della Nuova ASX è ulteriormente potenziata dal quadro strumenti configurabile da 7″ o dal display digitale da 10″ per il conducente, che consente di personalizzare le informazioni visualizzate, inclusa la replicazione delle istruzioni di navigazione. Entrambi offrono una ricchezza di informazioni, posizionando i dati più importanti direttamente davanti al conducente.

Ottimi il comfort e la versatilità dell’abitacolo dove troviamo il grande tetto apribile panoramico largo 690 mm e con una luce massima di 315 mm; inoltre, la panca posteriore può scorrere in avanti di 16 cm, consentendo ancora più spazio e capacità di carico all’interno del bagagliaio fino 69 litri (VDA) che si aggiungono ai 332 litri (VDA) standard per un totale oltre 400 l.

Tutte a benzina le motorizzazioni eccetto una a GPL, disponibile solo in Italia, su un propulsore 1.0 l tre cilindri che eroga così fino a 100 CV. Le altre sono un 1.0 tre cilindri a benzina da 90 CV, un 1.3 l mild hybrid da 140 con cambio manuale o 160 CV automatico a doppia frizione e un full hybrid da 140 CV con cambio automatico dual-mode.

La nuova ASX sarà proposta negli allestimenti INFORM, INVITE, INTENSE e INSTYLE. Si parte da 24.400 euro, che scendono a 21.400 euro detratto l’incentivo statale di 3.000 euro.