Moaconcept: ecco la capsule collection dell’artista Andrea Crespi

Moaconcept, brand di riferimento nel segmento fashion sneaker, prosegue il suo percorso nel mondo dell’arte attraverso la capsule collection ART (R)EVOLUTION, ideata in collaborazione con l’artista italiano Andrea Crespi.

Andrea, laureato in design del prodotto, sta intraprendendo una carriera improntata sulle arti visuali, lavorando principalmente tra Milano e Lugano. Un lavoro che si sviluppa su illusione ottica, trasformazione, rivoluzione digitale, con cui affronta tematiche dell’attualità.

Art (R)evolution è un simbolo di speranza ed un omaggio alla bellezza, al senso dell’estetica proprio del nostro Paese, che tornerà e imporrà nuovamente la sua grandezza. Attraverso una particolare tecnica grafica di illusione ottica, l’artista reinterpreta immagini ormai proprie dell’immaginario collettivo e simbolo d’armonia ed estasi.

“L’arte è verità , e la verità si manifesta anche in un ritratto intimo, personale ed erotico, e questa per me è una forma di bellezza” – il commento di Andrea Crespi

La capsule collection si sviluppa attraverso 3 sneaker del modello Moaconcept Collector e una gamma di T-shirt e felpe ispirate a quattro capolavori dell’arte classica, imbrattati con messaggi pop, ironici, sempre positivi, come a voler simboleggiare il desiderio di un nuovo Rinascimento. Fautori di una presa di coscienza collettiva che ci guidi verso nuovi ideali, in

cui ritrovarsi, per ridefinire un destino condiviso.

La capsule collection Art (R)evolution è disponibile sul sito ufficiale di Moaconcept e nei migliori fashion retailer internazionali.