Mobilità sostenibile: il Gruppo Zegna e Stellantis insieme per una flotta green

Sin dalla nascita nel 1910 lo sviluppo sostenibile è da sempre al centro della visione del Gruppo Zegna, impegnato attivamente nel perseguire la missione del fondatore Ermenegildo nella realizzazione di attività responsabili nei confronti della comunità, del territorio e dell’ambiente a beneficio e preservazione per le generazioni future.

Nell’ambito dei progetti a tutela dell’ambiente, il Gruppo Ermenegildo Zegna rafforza oggi la propria responsabilità promuovendo, in partnership con il Gruppo Stellantis, un programma che prevede il passaggio alle alimentazioni green per tutta la flotta aziendale, che attualmente è di oltre 200 veicoli, entro il 2025. La nuova Car Policy Green del Gruppo introduce nel parco di auto aziendali vetture ibride plug-in e full electric al fine di ridurre l’inquinamento atmosferico generato dalle emissioni di CO2.

“La qualità dei nostri prodotti non può prescindere dal rispetto della natura. In Zegna la preservazione e la tutela dell’ambiente è un valore fondamentale da oltre 110 anni e continuiamo a impegnarci concretamente per sostenerla. Sono molto orgoglioso della partnership con il Gruppo Stellantis, con il quale condividiamo valori e visione per costruire insieme un mondo migliore”, afferma Gildo Zegna, CEO di Ermenegildo Zegna.

“L’annuncio di oggi è un esempio perfetto della capacità di Stellantis di supportare il Gruppo Zegna, con auto ecologiche all’avanguardia, verso un obiettivo di emissioni zero per i suoi dipendenti e per la sua supply chain. Oggi, i temi di Environmental, Social e #corporate Governance sono al centro di ogni decisione di gestione responsabile ed è nostro obiettivo comune dimostrare che le aziende ricoprono un ruolo chiave per far fronte il riscaldamento globale”, afferma John Elkann, Presidente di Stellantis.

“Siamo lieti di essere al fianco del Gruppo Zegna con la nostra gamma di veicoli green, sicuri e accessibili, composta da 30 modelli BEV e PHEV. I dipendenti di Stellantis lavorano ogni giorno per preservare la libertà di movimento delle persone con un’ampia scelta di autovetture e per ridurre l’impronta di carbonio dei nostri clienti B2B con veicoli commerciali leggeri a emissioni zero, compreso l’idrogeno. Stellantis possiede le dimensioni, la tecnologia e l’ambizione per superare le aspettative dei suoi clienti e per innalzare la loro soddisfazione ai massimi livelli con soluzioni di mobilità efficienti”, afferma Carlos Tavares, CEO di Stellantis.

Per incentivare il passaggio a vetture green, il Gruppo Zegna installerà colonnine di ricarica in tutte le proprie sedi e sosterrà i dipendenti con un maggior contributo aziendale sul canone di noleggio per le auto plug-in e full electric, fornendo una fuel & charge card per la ricarica della batteria. A disposizione dei dipendenti verranno inoltre organizzati dei test drive sulle nuove vetture con consigli di guida ecologica per ottimizzare i consumi dei veicoli.