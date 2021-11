Mobilvetta presenta le novità della gamma 2022

Mobilvetta, azienda leader nel settore della costruzione dei camper, si prepara alla nuova stagione con due importanti novità. Da una parte il completo rinnovamento della gamma K-Yacht Tekno Line, che prende ispirazione da una gamma storica e iconica di Mobilvetta, portandola nel futuro pur mantenendo lo standard della tradizione del brand; dall’altra, la prima avventura di Mobilvetta nell’ambito del segmento Van Top Class: la gamma Admiral è il simbolo della continua innovazione portata avanti dall’azienda Made in Italy che apre la strada all’esclusività del plein air in Van.

K-Yacht Tekno Line

Il modello più iconico di Mobilvetta evolve nel nuovo K-Yacht Tekno Line – La gamma K-Yacht Tekno Line, oggi in una veste completamente nuova, propone 3 integrali su chassis AL-KO.

Il progetto vede un completo rinnovamento dei motorhome Mobilvetta che privilegia i volumi e gli ambienti relax multifunzionali per il giorno e la notte. Gli interni sono particolarmente luminosi e aerati, in uno stile classico-contemporaneo inconfondibile Mobilvetta.

In dinette c’è luce e illuminazione grazie allo skydome integrato e all’oblò nel corridoio. Il comfort viene percepito in ogni dove: la seduta passeggero si trasforma una perfetta chaise longue grazie all’ausilio dei divanetti dinette. C’è spazio per tutto all’interno del nuovo Teknoline, basta pensare ai pensili sotto il letto basculante e la botola a pavimento, scomparto interno per stivaggio.

Energia e autonomia sono il fulcro di questa nuova gamma. Gli impianti dei serbatoi acque chiare e acque scure sono maggiorati del 67% rispetto alla stagione precedente. Per una riserva di energia elettrica aumentata, le batterie sono al litio garantiscono una buona autonomia elettrica per godere, senza pensieri, tutti i giorni di vacanza.

La predisposizione per le batterie al litio offre l’opportunità di installare il frigorifero a compressione, come quello di casa: grazie alle performance migliori, il frigorifero a compressore raggiunge la temperatura in minor tempo e non teme il caldo.

Gli esterni si caratterizzano per un design automotive: la giuntura tetto/parete è curva, i fari sono full led e il parabrezza è curvo. Lo skydome, di dimensioni 100x80cm, è integrato sul cupolino con linee distintive e moderne.

Il K-Yacht Tekno Line è ragione e tecnica grazie al telaio AL-KO ribassato: il livello di tenuta di strada e la qualità della guida, anche in condizioni estreme è alto. Questo tipo di telaio è l’ideale per creare un doppio pavimento a garanzia di tanto spazio di stivaggio e per l’impiego di garage posteriori ed il conseguente caricamento. Ma non solo, aumenta lo spazio all’interno con vantaggi anche in termini di abitabilità. Il gavone laterale passante sfrutta lo spazio che si crea tra i due pavimenti per creare uno spazio di stivaggio aggiuntivo: lo spazio è accessibile dall’interno del camper, tramite specifiche maxi botole incernierate, e dall’esterno tramite sportelli apribili su entrambi i lati del camper. I serbatoi, protetti dal gelo, sono ubicati tra i due pavimenti: una posizione che li protegge dal gelo e li mantiene maggiormente isolati dall’esterno.

Un gavone garage maxi: il telaio ribassato permette di avere un garage di maxi dimensioni. La camera posteriore rimane estremamente vivibile ed il letto, di qualsiasi tipologia, resta facilmente accessibile. La separazione è netta tra camera e garage, senza cattivi odori provenienti dal garage.

All’interno lo stile è raffinato made in Italy: l’illuminazione è 100% a LED ed ecosostenibile, tutti i rivestimenti delle pareti e del tetto sono in tessuto soft touch. I pensili sono bombati, a due colori, le maniglie di colore alluminio lucido, le finiture in similpelle trapuntata.

Gli spazi interni sono modulabili ed estendibili in cucina. Il tagliere «a ponte» amplia e modula la superficie a seconda delle necessità. Il piatto doccia è rinforzato con schiuma in poliuretano, la termoformatura è in abs. La schiuma ad alta densità assicura maggiore rigidità e più resistenza rispetto ad un normale piatto doccia in ABS. K-Yacht Tekno Line è anche tecnologia. Infatti puoi restare sempre connesso grazie alla Wi-Fi e connettere fino a 4 dispositivi contemporaneamente.

Mobilvetta propone soluzioni tecniche trasversali a tutte le gamme – Tra le novità di quest’anno anche il bagno a volume variabile, nei modelli K-Yacht Tekno Line 64, Kea P64 e Krosser 64. La parete a specchio del lavabo può essere ruotata per ottenere un’ampia cabina doccia. Super compatto, il bagno a volume variabile consente di guadagnare spazio abitabile nella cellula e, al contempo, di avere una toilette e una doccia più spaziose. I serbatoi acque chiare e acque scure infine sono maggiorati fino ad un massimo 145 lt per una maggiore autonomia in viaggio.

Gamma Admiral

La gamma Admiral si compone di tre modelli, il compatto K 5.1 di 5,99 m di lunghezza con letto trasversale, il K 6.3 di 6,36 m di lunghezza, con letti gemelli ed infine il K 6.5 di 6,36 m di lunghezza, con letto a castello doppio.

Le tecnologie costruttive sono di alto livello, i materiali altamente preformanti, i ponti termici sono assenti evitando così che la temperatura all’interno sia discontinua, il calore non si disperde e non vi è infiltrazione di aria fredda. Inoltre, è stato previsto un ulteriore strato di materiale idrorepellente nella parte interna delle pareti. Minore dispersione di calore, massima resistenza alle temperature più basse. La garanzia contro infiltrazioni è di 10 anni.

Nella zona notte l’esperienza è straordinaria. I materassi sono in Memory Foam con sistema reti 3d System ed il tessuto è antibatterico. Il letto è isolato dallo stivaggio sottostante grazie ad un pannello in compensato marino tinto olio, garantendo calore in inverno e riparo dalle alte temperature in estate.

I materiali sono di alta qualità. La base dei pensili e il fianco esterno della cucina sono realizzati in laminato ad alta pressione HPL, un materiale innovativo, facile da pulire, in grado di resistere al passaggio dell’acqua, al calore e al graffio. Anche in toilette l’uso del laminato HPL rende l’ambiente igienico e facile da pulire.

La dinette si contraddistingue per geometrie flessibili fatte di perfetti abbinamenti tra le linee rette delle finiture con quelle sinuose delle forme. Un carattere distintivo, uno stile che spazia dalle venature del legno ai laminati lucidi, ingredienti di ieri e di oggi che si fondono in un’inconfondibile e lineare armonia d’arredo. Il taglio cabina è open space. Un elegante pannello in ecopelle ingloba il tetto panoramico e l’oblò, il tutto arricchito da luci led. I pensili sono in linea e la gamba tavolo è cromata. Tutte le pareti hanno pannelli Soft Touch.

Il tavolo ha forme arrotondate ed è provvisto di prolunga estraibile e portabottiglia, utilizzabile anche all’esterno. Le prese usb sono a portata di mano per ricarica device. In cucina il piano è in pietra acrilica in superficie continua con il lavello integrato. Il lavello è a scomparsa e il coprilavello è traslante, Il tagliere è integrato. A completare le dotazioni di un van top class è presente un capiente cestello laterale, con ripiani in Inox attrezzato con portabottiglie, accessibile sia dall’esterno che dall’interno.

In toilette puoi separare gli ambienti con un semplice gesto. La parete lavello con ampio specchio e piccolo spazio di stivaggio ruota scoprendo un ampio box doccia. Il lavello è fisso in pietra acrilica con pietra click clack ed è posizionato nella zona doccia.