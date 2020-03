Modigliani, il nuovo singolo fuori il 17 aprile

Da venerdì 17 aprile sarà disponibile in digital download e su tutte le piattaforme streaming il nuovo singolo di Modigliani (Bianca Dischi) che ci fa riflettere su come a casa, in fondo, si stia bene.

Un brano che va molto più in là delle sonorità indie degli ultimi anni. Entreranno in gioco le chitarre con i loro colori più caldi. Una colonna sonora per pomeriggio sul divano.

Noi due siamo partiti a mani vuote E poi ci siamo presi Roma Noi due siamo partiti a piedi nudi E adesso stiamo bene a casa La sera da soli noi due

Modigliani è il nuovo progetto del cantautore trentenne Francesco Addari. Dal 2018 firma un accordo con la neonata Bianca Dischi con cui produce due singoli, Canzoni Indie e Cara Claudia, che vedono la luce tra gennaio e maggio 2019. Durante l’ultimo anno lavora alla scrittura e alla produzione del suo album di debutto, previsto per la fine del 2020.