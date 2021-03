Momo: una limited edition per festeggiare l’iconico “FGTR”

Nasce nel 2000 dall’intuizione di Marco Cattaneo, Presidente di Momo Design, l’idea di realizzare un casco per un utilizzo urbano, tecnico ma con connotati fashion, un demi-jet da scooter la cui forma è d’ispirazione militare, diventato un vero e proprio oggetto di design.

Il Centro Stile Momo Design ha trasformato un’intuizione in un prodotto esclusivo. Diventato simbolo del brand, a distanza di vent’anni, FGTR oggi si presenta con un nuovo look, più esclusivo e raffinato, per celebrare la sua storia e il suo successo. Un modello pensato per il motociclista urbano, attento ed esigente: FGTR EVO Anniversary Limited Edition. Questo modello si distingue per i suoi dettagli raffinati, la grafica iridescente posta sul lato sinistro del casco, dove per la prima volta compare il numero 20 a indicare l’importante traguardo raggiunto, la targhetta di metallo che celebra la serie limitata, i bordi e l’interno in vera pelle bordeaux in contrasto con la calotta, realizzata in una vernice opaca satinata, color grigio asfalto e la decal in alluminio satinato.

Con oltre un milione di caschi venduti in tutto il mondo, Momo Design, con la nascita di FGTR, ha portato una nuova generazione di caschi demi-jet nelle metropoli. Ciò che lo ha reso speciale negli anni è il suo design, quello di un casco con una forte identità la cui estetica dura nel tempo indipendentemente dalle mode del momento e aver saputo inventare uno stile di vita.

I 2000 caschi sono tutti numerati e vengono venduti in progressione.