Momodesign annuncia la partnership con il Gruppo Dainese. L’accordo prevede la creazione di una nuova gamma di abbigliamento, calzature, caschi e accessori dedicati alla mobilità urbana e all’outdoor, che uniranno competenze, tecnologie e materiali evoluti di Dainese allo stile distintivo e metropolitano contemporaneo di Momodesign.

La partnership tra Dainese e Momodesign nasce per rivolgersi all’individuo urbano contemporaneo che vive la città ad alta intensità, con l’esigenza di spostarsi liberamente in moto, in bici, e attraverso i mezzi di micro-mobilità del futuro. Un consumatore consapevole ed esigente, alla ricerca di un look casual adatto ad ogni contesto cittadino e outdoor, con tecnologia e funzionalità integrate per affrontare con confidenza e stile ogni condizione.

Paolo Cattaneo, Amministratore Delegato di Momodesign ha aggiunto: “L’innovazione e lo stile sono da sempre alla base della strategia del brand. Siamo orgogliosi di poter collaborare con Dainese, una realtà leader a livello mondiale che saprà conferire ancora più valore alla nostra identità con un’evoluzione del brand a livello internazionale. Ho sempre avuto una visione chiara del nostro marchio e del suo Dna unico: e ora questa collaborazione permetterà a Momodesign di esprimere tutto il suo potenziale. È una visione che si traduce in un’idea di futuro, dove la mobilità urbana sarà sempre più importante e i giovani i grandi protagonisti.

In un momento storico così particolare dove la mobilità urbana rappresenta un’opportunità di sviluppo e le aspettative del consumatore evolvono a un ritmo incessante, è fondamentale la collaborazione con Dainese, che vanta una cultura dell’innovazione, della sperimentazione e della sicurezza. Metteremo il 100% del nostro impegno in questo progetto, grazie alla competenza del nostro team e all’expertise del Centro Stile. Dainese e Momdesign: due aziende dalle profonde radici italiane che condividono un approccio culturale senza pari”.

L’Amministratore Delegato del gruppo Dainese, Cristiano Silei, ha commentato: “Dainese e Momdesign condividono un obiettivo comune: diffondere il design e la qualità italiana nel mondo, supportando le sfide della mobilità urbana moderna. Accolgo con estremo entusiasmo la partnership con questo prestigioso marchio e sono sicuro che i nostri brand, accomunati da valori condivisi, andranno ad arricchire ulteriormente la gamma offerta ai nostri clienti.”

L’accordo per la licenza del brand Momdesign da parte del gruppo Dainese darà vita a nuove collezioni di abbigliamento, calzature, caschi e accessori dedicati all’utilizzo urbano e outdoor. I prodotti, disegnati dal centro stile Momo Design, progettati e realizzati da Dainese, saranno disponibili presso i negozi Dainese in tutto il mondo, online e in punti vendita selezionati.