Mondo gaming: ecco la Playseat di Simoni Racing

Se siete dei veri appassionati di giochi da corsa, sapete bene che “giocare” non basta: senza un po’ di buona attrezzatura non si può sperare di avere un’esperienza di gioco al top.

Per questo motivo Simoni Racing, ha lanciato sul mercato 2 modelli di Playseat, perfettamente adattabili ad ogni esigenza di spazio e gioco. La prima è la “Play Seat Type Sofa” ideale per i gamer che hanno poco spazio.

Realizzata completamente in metallo, presenta una struttura solida e compatta. Dall’inclinazione regolabile, offre la possibilità di giocare: in piedi, seduti o dal divano. Allo stesso modo anche il supporto pedaliera potrà essere regolato in base alle esigenze di gioco. Per quanto riguarda la compatibilità, la “Play Seat Type Sofa” è universale può essere utilizzata con tutte le consolle di gioco quali Playstation, Xbox, e pc.

La seconda “Play Seat” è una postazione più completa ed è l’ideale per chi è alla ricerca di una simulazione di guida più realistica. Grazie al suo design è in grado di garantire comunque un ingombro minimo. Realizzata totalmente in ferro, la struttura di questa playseat è stata studiata con staffe di rinforzo, alla base volante, per aumentare la stabilità generale ed avere un assetto più reale durante le sessioni di gioco.

Progettata per essere adattabile a gamer di diverse dimensioni ed età. E’ regolabile in molteplici posizioni che consentono di ottenere facilmente una posizione di guida personalizzata.

La struttura modulare consente di utilizzare la playseat completa con aggiunta di sedile o anche solo la parte frontale utilizzando una poltrona gaming. Anche quest’ultima è universale e può essere utilizzata con tutte le consolle di gioco quali Playstation, Xbox, e pc. Ultimo dettaglio ma non meno importante, le playseat Simoni Racing, sono compatibili con tutti i volanti, cambi e sedili presenti in commercio.