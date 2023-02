Monster Energy Supercross 6: divertimento e libertà nel nuovo Trailer

Il nuovo trailer di Monster Energy Supercross – The Official Videogame 6, pubblicato oggi da Milestone e Feld Motor Sports, Inc., presenta un nuovo ambiente free-roaming chiamato Supercross Park. In questo luogo, i giocatori possono scatenarsi tra cinque diverse aree con salti enormi, tracciati originali e molto altro, dando loro la libertà di esplorare e divertirsi come meglio credono. Il Supercross Park include anche una zona ispirata a una vera FanFest, dove i giocatori possono partecipare a diverse sfide con missioni dedicate per prepararsi alla competizione.

Per rendere il gioco ancora più coinvolgente, è stata introdotta una nuova modalità di gioco chiamata Rhythm Attack. Qui, i giocatori possono gareggiare in rapide sfide 1 contro 1 su rettilineo, testa a testa in modalità schermo condiviso, senza curve e senza secondi tentativi. Questa modalità è progettata per coinvolgere tutti i giocatori in nome della pura velocità e sarà sicuramente un’esperienza emozionante per i fan delle corse.

I giocatori esperti e i nuovi piloti possono migliorare le loro capacità e velocizzare i progressi grazie alla Supercross Academy, che offre una serie di sfide e tutorial interattivi mirati a migliorare la curva di apprendimento. Con una serie di nuovi strumenti e impostazioni per personalizzare gli aiuti di guida, i giocatori possono trovare la configurazione della moto che meglio si adatta al loro stile di gioco.

Il gioco include anche la possibilità di condividere online la propria passione per le moto da cross. La funzione di cross-play permette ai giocatori di giocare online con altri su tutte le console, mentre con gli editor per caschi e tracciati, i piloti possono esprimere il loro stile e condividere le loro creazioni online e cross-platform.

Monster Energy Supercross – The Official Videogame 6 sarà disponibile in tutto il mondo il 9 marzo 2023 su PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S, Xbox One e Steam per Windows PC®. Questo nuovo capitolo del franchise offre ai giocatori un’esperienza di gioco ancora più coinvolgente e divertente, con l’obiettivo di soddisfare i fan delle corse in cerca di emozioni forti e divertimento.