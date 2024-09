Monster Hunter Wilds: il nuovo capitolo della saga di Capcom in uscita nel 2025

Capcom, la rinomata casa giapponese di videogiochi, ha annunciato l’uscita del nuovo capitolo della saga di successo Monster Hunter Wilds. Il gioco sarà disponibile a partire dal 28 febbraio 2025 per PlayStation5, Xbox Series X|S e PC tramite Steam, con la possibilità di preordinarlo già ora.

Il trailer presentato durante lo State of Play di PlayStation ha svelato molti dettagli affascinanti sulla trama e sui personaggi di questo attesissimo GDR d’azione. L’ambientazione principale sarà la Foresta Cremisi, un mondo vivo e mutevole, dove i cacciatori si troveranno a fronteggiare nuovi mostri e sfide mozzafiato.

Il trailer ha fornito un primo sguardo al mostro di punta al centro della storia di Monster Hunter Wilds, Arkveld. Si tratta di un misterioso mostro con ali a forma di catene, proveniente da una specie ritenuta estinta. Gli appassionati potranno intraprendere un’avventura epica insieme alla Commissione di Ricerca delle Terre Proibite, impegnata a indagare sul misterioso “Spettro Bianco” che minaccia la pace del mondo.

La Foresta Cremisi è descritta come un mondo in costante evoluzione, con periodi di Riposo, Intemperie e Abbondanza. Durante queste fasi, il paesaggio e la fauna cambiano, offrendo un’esperienza di gioco dinamica e coinvolgente. I cacciatori potranno immergersi in uno scenario mozzafiato e affrontare nuove sfide provenienti da mostri emergenti come l’Uth Duna e il Quematrice.

I giocatori avranno la possibilità di scegliere tra diverse edizioni del gioco, come la Standard, la Deluxe e la Premium Deluxe, ognuna con contenuti esclusivi e bonus speciali. In particolare, i preordini includeranno l’armatura a strato “Set cavaliere Gilda” e il talismano “Amuleto Speranza”, oltre a un Mini Art Book digitale per chi acquista tramite il PlayStation Store.

Monster Hunter Wilds promette di regalare ai fan della serie un’esperienza indimenticabile, con un mondo vasto da esplorare, nuovi mostri da cacciare e una trama avvincente da scoprire.