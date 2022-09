Montblanc annuncia una partnership con Zinédine Zidane

Il nuovo Mark Maker della Maison Montblanc è Zinédine Zidane, uno dei migliori giocatori della storia e oggi fra i più acclamati allenatori.

Oltre a collaborare alle prossime campagne per gli strumenti da scrittura e per gli accessori di pelletteria della Maison, Zinédine Zidane entro fine anno sarà protagonista in una nuova campagna per la linea di fragranze Montblanc Legend. Questa icona francese incarna perfettamente la filosofia della Maison: tutti possono lasciare il segno coltivando con passione e determinazione le proprie passioni più autentiche.

“Zinédine Zidane incarna perfettamente il concetto di Mark Maker Montblanc, un’icona che lasciato il proprio segno indelebile non solo nello sport ma che ha avuto un enorme impatto anche sulla scena mondiale. È la prova vivente che seguire le proprie passioni porta a grandi soddisfazioni e successi. Zinédine ha ispirato persone di ogni generazione e siamo onorati di scrivere insieme a lui un nuovo capitolo della sua straordinaria storia”, afferma Nicolas Baretzki, CEO di Montblanc.

Vivendo secondo il credo di Montblanc Siamo le nostre passioni, Zidane ha sempre scelto ciò che lo entusiasmava piuttosto che limitarsi a soddisfare le aspettative altrui o a seguire un percorso imposto. Il suo straordinario viaggio lo ha portato dal suo quartiere natale La Castellane, a Marsiglia, fino a Torino, Madrid e non solo. Coppa del Mondo, Campionati europei, Champions League, Pallone d’Oro, giocatore eccellente, allenatore rinomato a livello mondiale: le sue prodezze sportive, il suo stile e i suoi movimenti unici sul campo sono, per molti, qualcosa di leggendario.

La sua abilità nel mettersi alla prova ogni giorno, con una capacità straordinaria di imparare, comprendere e gestire nuove situazioni, così come la sua passione e la sua etica professionale gli sono state trasmesse dal padre, Smail Zidane. E questi valori sono stati raccolti nel libro autobiografico «Sur les chemin de pierres» (ed. Michel Lafon) scritto da suo padre, con una prefazione di Zinédine, sulle sfide che il figlio ha dovuto affrontare per passare dai suoi umili inizi nelle montagne dell’Algeria a una vita di successo in Francia.

Dalle poesie ai pensieri, fino alla potente autobiografia, le parole scritte da suo padre continuano a guidarlo. Come un potente talismano che porta con sé, in un piccolo taccuino, queste parole sono fonte di ispirazione per Zidane.

“Montblanc è una Maison in cui la cultura e la qualità sono protagoniste e crede nell’importanza di trasmettere idee e pensieri attraverso il potere della scrittura. Una convinzione che condivido, avendo beneficiato dei valori e della cultura che mio padre e la mia famiglia mi hanno tramandato. Un bagaglio che cerco di trasmettere a mia volta. E anche se in pochi lo sanno, scrivo sul mio taccuino ogni giorno… non firmo solo autografi”, – scherza Zinédine Zidane.

Da settembre in poi Zinédine Zidane comparirà nei contenuti Montblanc interpretando gli iconici accessori di pelletteria che sottolineano l’importanza della mobilità, a livello fisico e metaforico, per raggiungere i propri obiettivi. E lo vedremo anche scrivere con gli strumenti da scrittura Montblanc, per sottolineare che la scrittura è un potente strumento per liberare la creatività e condividere le idee.

Con un’imminente campagna stampa, TV e digitale per le fragranze Montblanc Legend, Montblanc renderà omaggio alla leggendaria eleganza e personalità di Zidane. Umile e instancabile, questa icona dello sport è stata spesso definita una “leggenda”, e ad essere leggendario, al di là della strada che ha scelto di intraprendere, è il suo percorso fatto di passione, abilità e determinazione. Legend, la linea di fragranze più venduta di Montblanc, esprime la filosofia di chi non cerca la gloria fine a se stessa, ma si pone l’obiettivo di lasciare il segno e lo persegue con impegno, convinzione e passione, scrivendo la propria leggenda lungo il cammino.