Montblanc: ecco la Great Characters Edition

Con la collezione Great Characters Edition, Montblanc vuole celebrare la vita e i successi di personaggi illustri che hanno plasmato la storia culturale dell’umanità. Ampiamente riconosciuto come uno dei musicisti più creativi e influenti del XX secolo, Jimi Hendrix ha reinventato le potenzialità della chitarra elettrica. Benché la sua carriera sia durata solo quattro anni, James Marshall “Jimi” Hendrix (1942-1970) è diventato immortale grazie alle sue sofisticate capacità tecniche, con le quali riusciva a produrre suoni mai sentiti prima.

La collezione Montblanc Great Characters Jimi Hendrix Special Edition è dedicata all’idolo musicale di un’intera generazione, con elementi di design che narrano la storia di un artista eccezionale che ha lasciato un segno indelebile nel mondo della musica.

È proprio il colore della mitica chitarra Fender Stratocaster color Crema ad aver inspirato la tonalità della pregiata resina del cappuccio della Montblanc Great Characters Jimi Hendrix Special Edition. Disponibile come penna stilografica, penna a sfera e roller, quest’opera d’arte presenta uno schema geometrico che richiama la tracolla ricamata della chitarra di Hendrix. La barra del tremolo, di assoluta importanza per il suono personalissimo dell’artista, ha ispirato la forma della clip con finitura platino, la cui punta è rivestita con pregiata resina color crema. Il tocco finale è la parte superiore della clip, decorata con la scritta Are You Experienced, titolo dell’album di debutto dell’artista.

La data “18-06-1967” sull’anello del corpo con finitura platino ricorda la spettacolare performance di Hendrix al Monterey Pop Festival, durante la “Summer of Love”, mentre la texture superficiale dell’anello è un chiaro riferimento al connettore del cavo di una chitarra Fender. Hendrix amava sperimentare con gli effetti sonori usando il pedale wah-wah, un accessorio elettronico utilizzato per manipolare il suono delle chitarre elettriche. La superficie di questo pedale viene riprodotta sulla struttura del corpo in pregiata resina nera, mentre sul cono è impresso il termine “WAH”. Sull’estremità del cono si trova un inserto in pregiata resina di una tonalità di rosso analoga a quella della luce pilota dell’amplificatore Marshall Super Lead. La sommità del cappuccio è coronata da un anello viola, dall’emblema Montblanc e dalla goffratura della posizione delle dita negli accordi di apertura di “Purple Haze”, un potente intervallo chiamato “tritono del diavolo”. Il pennino, realizzato a mano in oro massiccio Au 585 con finitura rodio, è decorato con un ritratto dell’artista. Nell’intera collezione si ritrovano elementi di design ispirati alle chitarre di Hendrix.

Montblanc Great Characters Jimi Hendrix Limited Edition 1942

Con una produzione limitata a 1.942 esemplari, a commemorare l’anno di nascita dell’artista, la Montblanc Great Characters Jimi Hendrix Limited Edition 1942, nella sua palette di colori rosso e oro, rende omaggio alla copertina dell’album Electric Ladyland del 1968 inciso dal gruppo The Jimi Hendrix Experience, una vera e propria pietra miliare della musica rock. Una placca in metallo con inserto laccato sul cappuccio riproduce un famoso logo della carriera di Jimi Hendrix. La superficie testurizzata di colore nero del cappuccio richiama la custodia del Marshall Super Lead, l’amplificatore preferito di Hendrix. La clip a forma di barra del tremolo, con finitura oro giallo, presenta una punta rivestita con pregiata resina nera. Il titolo del famoso album Electric Ladyland è inciso attorno alla sommità del cappuccio.

Montblanc Great Characters Jimi Hendrix Limited Edition 99

La tiratura della Montblanc Great Characters Jimi Hendrix Limited Edition 99 si riferisce al 30° anniversario di Woodstock nel 1999, quando fu pubblicato postumo l’album di Hendrix Live at Woodstock. Il design dello strumento da scrittura prende le mosse dal Festival di Woodstock del 1969, uno dei concerti cardine nella carriera di Jimi Hendrix, ispirandosi anche alla chitarra elettrica, lo strumento che diede voce alla sua visione musicale diventando una vera e propria estensione dell’artista. La lacca color crema utilizzata per il cappuccio richiama il look della chitarra Fender Stratocaster che suonò al festival, mentre sulla placca in oro bianco massiccio Au 750 sono incisi i titoli dei brani che suonò a Woodstock.

La sommità del cappuccio presenta un inserto scheletrato in oro bianco massiccio Au 750, sul quale sono intagliati il simbolo della pace e l’emblema Montblanc, che rivelano la sottostante cupola blu trasparente. L’anello laccato al di sotto della cupola si ispira al rosa shocking della fascia per capelli che Hendrix indossava sul palco in quel giorno di agosto a Woodstock, New York, mentre il nome “Woodstock” è impresso attorno alla sommità della clip. L’abilità di Hendrix di reinventare la musica e il suono e la sua abitudine di capovolgere le chitarre per destrimani per suonarle con la mano sinistra hanno portato i progettisti a ideare una caratteristica funzionale dello strumento da scrittura: per scoprire il pennino e scrivere, invece di rimuovere il cappuccio si svita il corpo. Pertanto, quella che sembra la sommità del cappuccio in realtà funge da cono e viceversa.

La collezione Montblanc Great Characters Jimi Hendrix sarà disponibile da novembre 2022 nelle boutique Montblanc di tutto il mondo e online.