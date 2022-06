Motivi: ecco la Summer Collection

Una palette che va dal bianco al crema passando per i marroni e le stampe variopinte, per una stagione da vivere con leggerezza.

Questa l’atmosfera diffusa della Summer Collection di Motivi, un concentrato fresco di capi estivi per un everyday look impalpabile e leggero, come mosso dalla brezza sulla battigia. Easy to wear ma anche glamour, imprescindibile componente del dna del brand che gioca sul filo di dettagli speciali e ricercatissimi. Blazer mono e doppiopetto da portare su morbidi pantaloni cropped oppure shorts, abiti mini o midi, realizzati in blend di cotone e lino, fibre ideali per affrontare l’afa estiva.

Speciali gli inserti inediti sui maxi dress o i tubini, resi unici da intarsi crochet nella parte posteriore per stupire con raffinatezza sartoriale. Il tocco in più? La cintura con le nappine abbinabile ad un numero infiito di look.

Fluidi lunghi abiti stampati, fluttuanti gonne gipsy, panta a palazzo a fantasie cashmere e – vero must di collezione – i kimono fantasia nella versione lunga e corta, da portare sciolto o stretto in vita per dare un tocco folk ai tuoi outfit party ready.

Raffinati i capi in pizzo Sangallo, declinato nel classico bianco candido o in total black, come il tailleur pantalone, gli shorts con la fusciacca in vita e l’abitino con maniche balloon perfetti sia al mare sia in città.

Trendy i top e i coprispalle in maglia crochet, vero tormentone della Spring Summer 22. Nei colori caldi della terra i capi di georgette imprimé a Motivi foliage, quelli in creponne con l’aggiunta di lurex, quelli in raso crinckle per tute intere, pantaloni midi e top taglio peplo stropicciati ad arte.

Tante anche le ispirazioni etno chic a stampe crema, rosso e nero oppure a fiori XL nelle nuances marrone bruciato e blu.