Motivi presenta l’esclusiva borsa limited edition by Elisa Maino

Motivi ha annunciato una nuova partnership con Elisa Maino, una rinomata influencer e content creator con la quale la marca aveva già collaborato in passato su progetti legati ai social media.

Elisa Maino, oltre a aver costruito una fervente base di fan, incarna valori che sono cari al marchio, come la passione per la creatività come forma di espressione personale, senza tralasciare la praticità. Il brand ha elogiato Elisa, definendola una giovane determinata che non teme di infrangere le convenzioni, una persona dall’umorismo acuto con idee ben chiare e una fervente creatività. Questi attributi hanno convinto Motivi a affidarle un progetto, sicuri che sarebbe stata in grado di rappresentare al meglio i valori del brand.

Dalla collaborazione con il team creativo di Motivi è nata l’idea di creare una borsa unica nel suo genere, in grado di adattarsi a diversi stili. Così è nata la Lilo Bag in edizione limitata.

La Lilo Bag si discosta dall’approccio tradizionale delle borse a mano, offrendo una consistenza morbida al tatto e un attraente effetto “puffy”. Questa borsa presenta una superficie lucida perfetta per le serate, ma resta spaziosa e pratica per l’uso quotidiano. Si tratta di un accessorio distintivo, pensato per chi, come le nuove generazioni, desidera esprimersi attraverso gli accessori che indossa.

La Lilo Bag è caratterizzata da un’anima giovane, giocosa e spensierata, ma allo stesso tempo toccante, proprio come il nome “Lilo”, che era il soprannome di Elisa da bambina.

La LILO BAG by Elisa Maino sarà disponibile in anteprima esclusiva sul sito ufficiale motivi.com a partire dal 17 ottobre e in una selezione di negozi a partire dal 18 ottobre 2023.