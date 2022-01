moto g200 5G e moto g51 5G arrivano in Italia

Sono iniziate le vendite in Italia dei dispositivi Motorola moto g200 5G e moto g51 5G. Dotato della piattaforma mobile Snapdragon™ 888+ 5G, moto g200 5G è uno dei dispositivi più innovativi e convenienti del mercato. Progettato per gli utenti che desiderano prestazioni di alto livello e velocità 5G¹ a costi non eccessivi unisce un’esperienza premium a un incredibile sistema di fotocamere, display coinvolgente, audio wireless avanzato e capacità Ready For, amplificando tutte le funzionalità del telefono.

moto g200 5G è dotato del chipset più veloce sul mercato, l’ultrapotente Snapdragon™ 888 + 5G Mobile Platform, con cui è possibile divertirsi con giochi potenziati da Intelligenza Artificiale che rispondono al tocco con un incremento di velocità del 20%². Tutto questo è alimentato da Snapdragon Elite Gaming che rende disponibile sul mobile i livelli di gioco tipici del desktop con una resa grafica più rapida del 20%², velocità senza pari con connettività 5G e Wi-Fi 6E3 mobile più veloce del settore. Oltre a offrire la possibilità di scattare fotografie e video più rapidamente del 35%², in modo da ottenere una migliore qualità delle immagini e non perdere i momenti da ricordare.

La piattaforma mobile Snapdragon abilita anche la più avanzata esperienza audio wireless su qualsiasi telefono Motorola. Con Qualcomm® Snapdragon Sound™ è possibile beneficiare di musica ad alta risoluzione, chiamate vocali cristalline e intrattenimento senza lag – con connettività superiore e durata estesa della batteria. Motorola ha anche collaborato con Dolby per inserire la tecnologia Dolby Atmos4 in moto g200 5G che, assicurando una maggiore profondità e limpidezza dell’audio, offre un’esperienza di ascolto più coinvolgente e tridimensionale che ti stupirà.

moto g200 5G è dotato del sistema di fotocamere più avanzato finora in un telefono moto g, lo stesso incluso nella famiglia Motorola Edge. Punta di diamante è una fotocamera da 108 MP ad altissima risoluzione, che non solo cattura più dettagli in ogni scatto, ma migliora anche la qualità dello zoom digitale. Inoltre, la tecnologia binning Ultra Pixel offre una sensibilità in condizioni di scarsa luminosità 9 volte migliore, combinando pixel 9 volte più grandi in uno solo. Il risultato? Immagini incredibilmente nitide e luminose, anche in caso di luce scarsa. moto g200 5G è dotato anche di un altro sensore avanzato che offre due prospettive sorprendenti in una: ultra-grandangolo e Macro Vision, mentre il sensore di profondità opera con la fotocamera principale per sfocare automaticamente lo sfondo.

Per soddisfare la crescente creazione di contenuti per i social media, moto g200 5G è in grado di registrare video di qualità cinematografica in 8K, la più elevata risoluzione video possibile su uno smartphone oggi, unita a un software video realmente performante.

Dedicate a chi è sempre in movimento, le funzionalità Ready For permettono di collegare il telefono a uno schermo più grande per ottenere un’esperienza ancora più coinvolgente tramite cavo, in modalità wireless o PC.

moto g51 5G è un dispositivo dotato della potenza del 5G per supportare ancora di più i propri utenti. È caratterizzato da un ampio display da 6,8″ Full HD+ per un’esperienza visiva coinvolgente, refresh rate di 120Hz per immagini di alta qualità, un potente sistema a tripla fotocamera e batteria che consente operatività per tutto il giorno5.

È possibile scaricare film e giochi in pochi secondi da visualizzare sul display utilizzando velocità 5G di ultima generazione1, caricare i video più velocemente, visualizzare mappe in un istante ed effettuare videochiamate praticamente senza latenza, come se si fosse nella stessa stanza.

Il potente sensore da 50 MP con tecnologia Quad Pixel permette di effettuare scatti super definiti in qualsiasi condizione di luce. Con una sensibilità in condizioni di scarsa luminosità quattro volte migliore, si otterranno foto più nitide e sempre splendide. Un sensore avanzato offre un obiettivo ultra-grandangolare da 118º che amplifica quattro volte di più l’inquadratura rispetto a uno standard da 78º, unito alla possibilità di sfocare automaticamente lo sfondo per ritratti dall’aspetto professionale. La fotocamera Macro Vision dedicata si avvicina molto di più ai soggetti, in modo da vedere i più piccoli dettagli che si perderebbero con un obiettivo standard.

Alimentato dalla piattaforma mobile Qualcomm® Snapdragon™ 480 Pro, moto g51 5G è due volte più veloce della generazione precedente e offre prestazioni fluide e reattive, dal photo editing al multitasking e altro ancora.

Prezzo e disponibilità

moto g200 5G è disponibile su Amazon, nel colore Stellar Blue, con configurazione 8/128GB al prezzo di 599,90 euro.

moto g51 5G è disponibile, nel colore Indigo Blue, con configurazione 4/128GB al prezzo di 279,90 euro.