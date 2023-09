Moto Guzzi: al via Open House 2023

Dopo il successo ottenuto l’anno scorso dalle GMG, le Giornate Mondiali Moto Guzzi durante le quali sono stati festeggiati ufficialmente i cento anni dalla sua fondazione, torna Open House, la grande festa aperta a tutti dedicata a Moto Guzzi e agli amanti delle belle motociclette italiane che si svolgerà da oggi al 10 settembre.

Come sempre, il fulcro di questa straordinaria celebrazione è lo stabilimento Moto Guzzi a Mandello del Lario. L’apertura del mitico cancello rosso di Via Parodi 57 è il momento più atteso dell’intero evento, un rituale che segna l’inizio della più grande festa dedicata ai Guzzisti di tutto il mondo. Quest’anno, il cancello rosso si aprirà giovedì 7 settembre alle 09:30, dando il via ufficiale a quattro giorni di passione motociclistica.

Subito dopo l’apertura, i visitatori avranno l’opportunità di immergersi nella storia di Moto Guzzi grazie al museo, ulteriormente rinnovato e ampliato. Qui sono custoditi 150 dei più rari ed emblematici modelli Moto Guzzi, un viaggio nel tempo attraverso un secolo di innovazione e passione.

La novità di quest’anno è l’espansione dei test ride della gamma Moto Guzzi. Date le crescenti richieste da parte del pubblico desideroso di provare questi gioielli su due ruote, i test ride inizieranno oggi, 7 settembre, e si protrarranno fino a domenica 10 settembre. Questo significa più turni e più moto a disposizione, permettendo a tutti di vivere l’esperienza di guida delle leggendarie moto lariane, in un contesto straordinario tra i panorami incantevoli del lago di Como.

Venerdì 8 settembre vedrà il programma ripetersi, con l’aggiunta dell’inizio delle attività dell’officina per i Guzzisti iscritti al club “The Clan,” un’occasione unica per condividere conoscenze e passione.

Sabato e domenica saranno i giorni più intensi di attività e appuntamenti. Il 9 settembre alle 09:30, sia il museo che lo stabilimento si apriranno al pubblico. I visitatori avranno l’opportunità unica di esplorare le aree di assemblaggio motori e la linea di assemblaggio veicoli, dove ogni moto Moto Guzzi prende forma grazie all’arte artigianale dei suoi creatori.

Tra le attrazioni più affascinanti, spicca la Galleria del Vento, una struttura progettata e costruita negli anni ’50 come il primo luogo al mondo per lo studio aerodinamico applicato alle motociclette, testimonianza dell’incessante ricerca di innovazione da parte di Moto Guzzi.

All’interno del Moto Guzzi Village, gli spazi espositivi saranno ancora più ampi, ospitando la gamma Moto Guzzi, tra cui la magnifica V100 Mandello. Ma le sorprese non finiscono qui, con l’introduzione di una versione speciale e mai vista prima di V7.

Il palinsesto di interventi, talk show e ospiti speciali animerà il palco all’interno del Moto Guzzi Village, il tutto accompagnato dalla musica di Virgin Radio. Per i visitatori affamati, lo Street Food offrirà un’ampia scelta legata alla migliore tradizione della cucina italiana.

All’interno del Village, sarà presente un’area dedicata al Moto Guzzi Fast Endurance, il trofeo monomarca che offre l’opportunità di correre in squadra a bordo delle V7, combinando passione per la velocità e il piacere di guidare. Inoltre, uno spazio riservato alla Moto Guzzi Experience consentirà agli appassionati di programmare viaggi esclusivi a bordo della gamma Moto Guzzi.