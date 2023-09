Moto Guzzi V7 Stone Corsa: reincarnazione di una leggenda

L’emblema italiano delle motociclette, la Moto Guzzi V7, ha mantenuto la sua autenticità inconfondibile e si è reinventata per quasi sessant’anni. La più recente incarnazione di questa leggenda, la nuovissima Moto Guzzi V7 Stone Corsa, ha fatto il suo debutto inaspettato durante il Moto Guzzi Open House 2023, catturando l’attenzione dei numerosi appassionati che si sono riuniti a Mandello per l’evento più atteso dai Guzzisti di tutto il mondo.

La V7 Stone Corsa è un omaggio alla sportività classica, con le sue linee sinuose disegnate dal cupolino e dalla sella dal look monoposto, che evocano l’atmosfera affascinante delle gare di un tempo. Questa moto emana un’autentica passione per il motociclismo genuino, una passione che è stata risvegliata nel Moto Guzzi Fast Endurance, il trofeo monomarca che ha dato a molti motociclisti la possibilità di correre in pista divertendosi sulla V7, rivelando le sue inaspettate abilità da corsaio.

La V7 Stone Corsa si distingue per la sua nuova livrea bicolore, un omaggio all’epoca d’oro delle gare motociclistiche. Il grigio metallizzato è accentuato da una audace striscia rossa che decorre verticalmente sul cupolino, proseguendo lungo la parte inferiore del serbatoio e sui fianchetti laterali. È disponibile anche una cover rigida abbinata per la parte posteriore della sella, conferendo un autentico stile da corsa monoposto.

L’allestimento include anche specchi retrovisori “bar end” che conferiscono alla V7 Stone Corsa un profilo ancora più slanciato e dinamico, insieme a un tappo di rifornimento in alluminio nero anodizzato ricavato dal pieno. In linea con l’estetica minimalista che contraddistingue tutte le versioni della V7, la forcella anteriore è priva di soffietti, mentre una targhetta sul riser del manubrio ne indica l’edizione speciale.

La nuovissima Moto Guzzi V7 Stone Corsa è già disponibile presso la rete Moto Guzzi al prezzo di 9.999 Euro f.c.