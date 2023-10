Moto Guzzi V85 TT Travel: moderna enduro da viaggio

E’ la versione da viaggio della V85 TT, la prima classic travel enduro che ha saputo emozionare i motociclisti perché capace di unire uno stile raffinato ed evocativo con qualità tecniche di avanguardia. Con la versione Travel, pronta per il viaggio grazie al suo allestimento dedicato davvero completo, il marchio di Mandello del Lario ha ascoltato le richieste dei Guzzisti di avere una versione di V85 TT preparata di serie con una selezione di accessori irrinunciabili per il mototurismo avventuroso. Noi l’abbiamo provata.

Moto Guzzi V85 TT incarna una filosofia di costruzione che pone l’accento sull’essenzialità, la praticità e la maneggevolezza, stabilendo una connessione autentica tra il pilota e la moto. Questa moto è concepita per i viaggi avventurosi, un’eredità da sempre legata a Moto Guzzi, e la sua versione Travel amplifica ulteriormente questa esperienza. L’allestimento, composto da accessori disponibili nel catalogo, include inizialmente un parabrezza Touring più alto, che garantisce al pilota una maggiore protezione contro il vento grazie a una superficie aumentata del 60% rispetto all’originale. Inoltre, sono presenti due borse laterali in materiale plastico con inserti in alluminio, con capacità considerevole (la borsa destra può ospitare un casco integrale da 37 litri, mentre quella sinistra da 27,5 litri) e serrature che utilizzano la stessa chiave di accensione. Queste borse si distinguono per il loro design che non compromette la linea della moto quando vengono rimosse, occupando uno spazio laterale limitato a soli 928 mm, essendo state progettate insieme alla moto stessa.

Tra gli altri accessori inclusi di serie, troviamo un set di manopole riscaldabili con pulsanti integrati nel comando elettrico sinistro originale di V85 TT e una coppia di faretti supplementari a LED. Completano l’allestimento la Moto Guzzi MIA, una piattaforma multimediale che consente di collegare lo smartphone alla moto, estendendo le funzionalità del cruscotto.

Naturalmente, la V85 TT mantiene le sue caratteristiche vincenti, basate su concetti come essenzialità, praticità e facilità, ispirati alle enduro degli anni ’80, che potevano affrontare qualsiasi situazione, dall’uso quotidiano ai viaggi avventurosi.

Con dimensioni ragionevoli e una sella a soli 830 mm da terra, questa moto è accessibile a piloti di ogni livello di esperienza. Il serbatoio da 23 litri offre un’autonomia di oltre 400 km. La Moto Guzzi V85 TT è costruita su una base tecnica completamente nuova e la maestria di Moto Guzzi nella creazione di ciclistiche di alta qualità è evidente. La struttura tubolare sfrutta il motore come elemento stressato per garantire rigidità e bilanciamento ideale sia su strada che in percorsi di soft enduro. Questa moto introduce un nuovo motore Moto Guzzi, un bicilindrico a V trasversale da 853 cc con distribuzione a due valvole per cilindro, raffreddato ad aria. La sua potenza massima di 76 CV e la coppia massima di 80 Nm (90% disponibile a 3.750 giri/min) riflettono la tradizione di Moto Guzzi nel fornire una potenza costante fin dai bassi regimi. Questo motore è capace di raggiungere tranquillamente gli 8000 giri/min, dimostrando il suo carattere moderno ed esuberante. La V85 TT è unica nel suo segmento per la trasmissione finale tramite albero cardanico, che non richiede manutenzione e non sporca.

Per massimizzare l’esperienza di guida, la Moto Guzzi V85 TT offre una completa dotazione elettronica di serie, con tre diverse modalità di guida: Strada, Pioggia e Off-road. Ciascuna modalità regola la mappa del motore, il controllo di trazione MGCT (che può essere disattivato) e l’ABS, insieme a una risposta specifica del comando dell’acceleratore Ride-by-Wire. L’obiettivo di Moto Guzzi è di offrire una moto che renda ogni viaggio sicuro e piacevole, senza sovrastrutture tecniche inutili.

Su strada, la variante Travel offre le stesse piacevoli dinamiche della TT base, regalando un notevole piacere di guida nei tratti misti medio-lenti e non solo. Ad alte velocità, ad esempio in autostrada, si nota immediatamente la differenza in termini di protezione aerodinamica rispetto alla V85 TT standard. Inoltre, si apprezza molto la presenza del cruise control, con la possibilità di regolare con precisione la velocità una volta impostata. Borse incidono leggermente sui consumi, che aumentano rispetto alla versione standard. Ottimo il display TFT multicolor, che cambia colore tra la luce e il buio, con tutte le funzioni sotto controllo.

La Moto Guzzi V85 TT travel è disponibile a un prezzo di 13.999,00 €.