Motori

Moto Morini 3 ½ Sport: il ritorno di una leggenda tra mito e modernità

Published

Il nome 3 ½ Sport evoca un’epoca d’oro del motociclismo italiano. È il simbolo di un tempo in cui stile, tecnica e passione si fondevano per creare qualcosa di unico. Oggi, a più di cinquant’anni dal debutto del modello originale, Moto Morini riporta in vita uno dei suoi miti più amati, reinterpretandolo per le nuove generazioni. La nuova 3 ½ Sport segna così un ponte ideale tra passato e futuro, unendo il fascino intramontabile del design classico con le soluzioni tecnologiche più attuali.

Nel 1974, la 3 ½ Sport firmata da Franco Lambertini rivoluzionò il mondo delle due ruote con il suo innovativo motore V-twin e una ciclistica d’avanguardia. Oggi, la nuova versione rende omaggio a quell’icona con un progetto che rispetta i valori fondanti del marchio: leggerezza, affidabilità, semplicità di manutenzione e piacere di guida.

La 3 ½ Sport 2026 conserva l’anima sportiva e l’eleganza della progenitrice, ma adotta un linguaggio stilistico moderno, pulito e raffinato. Il design riprende le linee sinuose e muscolose che resero celebre l’originale, reinterpretandole con materiali contemporanei e proporzioni più compatte per un uso quotidiano agile e versatile.

Il telaio monotrave a doppia culla in acciaio e il forcellone in alluminio garantiscono rigidità e stabilità, mentre la geometria ciclistica è stata studiata per offrire una maneggevolezza immediata e intuitiva. Ogni dettaglio, dal tappo serbatoio in stile vintage alla sella con logo Moto Morini, racconta una storia di cura artigianale e attenzione al dettaglio.

La sella ergonomica con altezza di 780 mm assicura comfort e controllo, rendendo la moto accessibile anche ai motociclisti meno esperti. Le sospensioni evolute, il sistema full LED e il display TFT con navigatore integrato completano una dotazione tecnologica all’altezza delle esigenze di chi vuole una moto moderna senza rinunciare al carattere.

Sotto il serbatoio batte un moderno motore bicilindrico a V da 350 cc, omologato Euro 5+, progettato per offrire una risposta pronta e fluida, un’erogazione lineare e consumi contenuti. È una propulsione che rispetta l’ambiente senza rinunciare alla passione, riportando alla memoria il rombo autentico che ha reso la 3 ½ Sport un’icona degli anni ’70.

La nuova 3 ½ Sport sarà disponibile con manubrio tradizionale, ideale per una guida più rilassata e turistica. Per i motociclisti più sportivi, Moto Morini offrirà anche semimanubri opzionali, per un’impostazione più aggressiva e dinamica. Lo scarico filante e le proporzioni compatte enfatizzano la vocazione sportiva e la versatilità del modello, perfetto per la città come per le gite fuori porta.

Progettata per essere guidabile con patente A2, la 3 ½ Sport si rivolge a un pubblico ampio, dai neofiti agli appassionati del marchio. È una moto pensata per offrire un’esperienza autentica, sicura e coinvolgente, in piena coerenza con la filosofia Moto Morini.

La nuova 3 ½ Sport arriverà nelle concessionarie nella prima metà del 2026, disponibile nei colori Legacy Red e Pure White. Due livree che celebrano la storia e la rinascita di un modello destinato, ancora una volta, a entrare nel mito.

