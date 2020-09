Motocross: doppietta per Pirelli al GP d’Italia di Faenza

Grande week-end per Pirelli al circuito “Monte Coralli” di Faenza dove si è svolto il Gran Premio d’Italia, sesto round dell’edizione 2020 del Campionato Mondiale Motocross FIM, Pirelli ha fatto la voce grossa

La pista di Faenza è caratterizzata da un fondo duro con una superfice più morbida che risulta estremamente scivolosa sulla quale i piloti Pirelli hanno potuto affidarsi alle impeccabili performance degli SCORPION™ MX32™ Mid Soft anteriori e posteriori. Pneumatici che oltre ad offrire una trazione ottimale sono stati soggetti ad una usura limitatissima ed hanno permesso a Pirelli di monopolizzare i podi finali in entrambe le classi.

Doppietta per Jeffrey Herlings che si è aggiudicato l’assoluta di giornata nella classe MXGP e ha raggiunto quota novanta vittorie di Gran Premio nella sua strepitosa carriera. Ottimo secondo posto per Jeremy Seewer che ha chiuso entrambe le manche alle spalle di Herlings. Terzo gradino del podio per Antonio Cairoli che è salito in seconda posizione in campionato superando Tim Gajser, sesto a Faenza dietro a Jorge Prado.

Giornata memorabile per Maxime Renaux nella classe MX2. Il francese ha ottenuto la prima vittoria di manche e di Gran Premio in carriera. Secondo in gara uno dietro a Jago Geerts, Renaux ha letteralmente dominato la gara conclusiva ed ha agguantato anche la terza posizione in campionato. Geerts ha terminato in seconda posizione precedendo Tom Vialle. Il francese è ancora primo in classifica ma Geerts ha ridotto a soli tre punti il suo svantaggio. Buone prestazioni anche per Mathys Boisrame e Jed Beaton che hanno chiuso in quarta e quinta posizione.

Mercoledì prossimo i piloti saranno ancora impegnati a Faenza per il Gran premio dell’Emilia Romagna, settimo round del Campionato Mondiale Motocross FIM 2020 e seconda gara consecutiva di tre che verranno disputate al “Monte Coralli” nei prossimi 7 giorni.