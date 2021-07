Motor Valley Fest: è cominciato il grande show dei motori

E’ stato inaugurato ieri ufficialmente, con il taglio del nastro allestito nel Cortile d’onore dell’antica Accademia Militare di Modena, la terza edizione del Motor Valley Fest, alla presenza di Manlio Di Stefano, Sottosegretario di Stato per gli Affari Esteri e la Cooperazione Internazionale.

“Oltre alla partecipazione di oggi al Motor Valley Fest, ho avuto modo di visitare personalmente tutte le aziende che espongono qui i loro gioielli. – ha affermato il sottosegretario Di Stefano – Dietro alle case costruttrici conosciute in tutto il mondo, associate al Made in Italy d’eccellenza, c’è spesso la storia di semplici famiglie italiane. Famiglie che cent’anni fa hanno scommesso, con una grande visione, sulla competitività e sul futuro. E ora ci onorano della loro presenza sul territorio. Non vorrei che ci dimenticassimo di questo. Investire in Europa e in Italia è sempre più difficile: noi, come Stato, dobbiamo facilitare la vita degli imprenditori, semplificando e abbassando le tasse. Perché queste aziende rappresentano dei partner per il Paese; non sono solo semplici aziende”.

Alla cerimonia hanno partecipato anche Carlo Ferro, presidente dell’Agenzia ICE, Stefano Bonaccini, presidente della Regione Emilia Romagna, Gian Carlo Muzzarelli sindaco di Modena, Claudio Domenicali, presidente di Motor Valley Development, Rodolfo Sganga, Generale di Divisione e Comandante dell’Accademia di Modenae Remo Taricani, Head of Retail Italy di UniCredit.

Fino al 4 luglio, Ferrari, Lamborghini e Maserati mostreranno rispettivamente le loro 296GTB, Huracan STO e Ghibli Hybrid; Dallara esporrà la Dallara Stradale Club Italia, Pagani la sua HP Barchetta e Ducati porta una selezione delle moto che compongono la mostra temporanea “Troy Story: the Legend of a Champion” dedicata a Troy Bayliss per celebrare il 20° anniversario del primo titolo mondiale vinto dal pilota australiano nel campionato Superbike nel 2001, la 996 Factory 2001 Testastretta, la 999 Factory 2006 “Superman” e la 1098 R Factory 2008, le moto dei suoi tre titoli mondiali.

Saranno presenti anche l’Autodromo di Imola con moto del Team Gresini, l’Autodromo di Modena con moto Energica e Maserati Levante dell’università Muner; Autodromo di Varano con un prototipo Formula SAR e moto storica iconica; il Misano World Circuit con N.1 Vyrus e N.1 Bimota; il Museo Ferruccio Lamborghini con 400 GT e la Scuderia de Adamich con Alfa Romeo 155 GTA.

Sempre all’Accademia Militare, nell’area espositiva dedicata ad Autopromotec e all’associazione Motor Valley Development, sarà possibile ammirare la scultura in marmo Acquabianca “Fortitudo mea in levitate”

Claudio Domenicali, Presidente Associazione Motor Valley Development, ha dichiarato: “Motor Valley rappresenta la capacità del nostro territorio di fare rete e valorizzare a livello turistico e industriale gli asset disponibili in questa Valley unica al mondo quali circuiti internazionali, collezioni private e brand dell’automotive. Esprime anche la capacità di esaltare le innovazioni tecnologiche, il design unico, le performance e le professionalità che questi marchi incarnano. In questo senso Motor Valley Fest è un’importante occasione di confronto tra i maggiori protagonisti internazionali del settore oltre che un’opportunità di rilancio e di condivisione della passione per le due e quattro ruote, altro valore caratterizzante della nostra Regione. L’associazione esalta anche il prestigio e il valore delle Università, della cultura artistica ed enogastronomica del territorio, per questo siamo molto orgogliosi che l’edizione 2021 del Motor Valley Fest rientri nell’accordo per la valorizzazione del Made in Italy siglato con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e Agenzia ICE con la Regione Emilia-Romagna e Apt Servizi Emilia-Romagna”.