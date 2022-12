Motorola e AC Monza insieme per la seconda edizione della Motorola Cup

Nel suggestivo teatro dello U-Power Stadium di Monza si è tenuta ieri la seconda edizione della Motorola Cup, iniziativa promossa da Motorola che ha visto protagonisti una selezione di calciatori dell’AC Monza, Monza Special e i bambini della scuola calcio della compagine brianzola.

Attraverso le proprie innovazioni tecnologiche, Motorola rappresenta la voglia di migliorarsi quotidianamente, abbracciando nuove sfide e cercando di andare oltre i propri limiti. In tal senso, la Motorola Cup è nata come iniziativa che mira a spronare i giovani talenti a superare, grazie a dedizione e impegno, ogni tipologia di ostacolo nel raggiungimento dei propri sogni.

Quanti di noi, da bambini, hanno sognato di calcare il terreno da gioco di uno stadio di Serie A e di giocare con i propri beniamini? Motorola e AC Monza, di cui il brand è da quest’anno official sponsor, hanno regalato questa emozione ai piccoli calciatori dell’Under 9 e al Monza Special, squadra di ragazzi disabili iscritta al campionato di Quarta Categoria, che si sono affrontati in formazioni miste per la conquista della coppa. I giocatori del Monza sono scesi in campo offrendo preziosi consigli ai ragazzi in campo, il tutto all’insegna della sana competizione sportiva e del divertimento. Madrine d’eccezione della giornata Rossella Olivo e Giuditta Lualdi giocatrici dello UYBA Busto Arsizio Volley che hanno premiato tutti i partecipanti.

“Siamo lieti di aver dato vita alla seconda edizione della Motorola Cup, grazie anche al supporto di AC Monza”, afferma Giorgia Bulgarella, head of marketing di Motorola Italia. “Mettersi in gioco, superare ostacoli lungo il percorso e spingersi oltre i propri limiti nel conseguire un obiettivo è di fondamentale importanza nello sport come nella vita di tutti i giorni. Come brand portiamo avanti da tempo il concetto di “Power to Empower”, vale a dire fare squadra con il coraggio di tentare sempre qualcosa di nuovo, non seguendo sempre la medesima strada nel perseguimento di un risultato”.

“Ringraziamo Motorola per averci coinvolto in questa bella iniziativa a sostegno dello sport e dei giovani”, dichiara Adriano Galliani, Amministratore Delegato di AC Monza. “Come società di calcio siamo orgogliosi di avere una nostra rappresentativa di calciatori con disabilità, il Monza Special, iscritta al campionato di Quarta Categoria. Iniziative come la Motorola Cup incarnano valori che solo lo sport riesce a veicolare con così tanta efficacia”.

La Motorola Cup è solo una delle iniziative a sostegno dei giovani sportivi e delle comunità locali che il brand ha in previsione di portare avanti nei prossimi mesi. Tra le attività in programma il rifacimento di strutture sportive in aree disagiate e la costruzione di spazi attrezzati outdoor con l’obiettivo di promuovere lo sport, veicolo di inclusione, partecipazione e aggregazione sociale nonché strumento di benessere psicofisico e di prevenzione.