Motorola Edge 30 Eusion: arriva l’edizione “VIVA Magenta”

Per sottolineare la natura simbolica del colore e come le scelte cromatiche riflettano ciò che accade nella nostra cultura in un determinato momento, gli esperti di Pantone Color Institute™ hanno presentato il “Pantone Color of the Year”, creato analizzando le tendenze e i temi globali nel corso dell’anno e prendendo in considerazione tutti gli aspetti della società, dalla moda al marketing, ai social media e persino alla politica.

Grazie alla partnership esclusiva a livello mondiale con Pantone nella categoria smartphone, Motorola ha visto come tecnologia e colore possano intrecciarsi per portare un nuovo modo per esprimersi, promuovendo creatività ed esperienze coinvolgenti. In linea con questa missione, Motorola presenta un’edizione speciale del motorola edge 30 fusion nel Colore Pantone dell’Anno 2023, PANTONE 18-1750 Viva Magenta, una tonalità non convenzionale capace di scrivere un nuovo capitolo della storia del brand.

motorola edge 30 fusion racchiude prestazioni da top di gamma in un dispositivo incredibilmente sottile e dal design sofisticato. Con feature premium tra cui un display borderless pOLED da 6,55” a 144Hz1, la piattaforma mobile Snapdragon 888+ 5G e un avanzato sistema di fotocamere da 50MP con OIS, motorola edge 30 fusion è la fusione perfetta tra prestazioni e bellezza, e incarna in modo superbo il Colore Pantone dell’Anno 2023.

Radicata nel rosso con sfumature blu freddo, questa potente tonalità si ispira alla natura e viene esplorata attraverso la tecnologia, rivelando dimensioni multiple e un nuovo modo di creare.

Viva Magenta è un’occasione per immergersi in nuove tecnologie, mondi ed esperienze. Per aiutare gli utenti in questo viaggio, Motorola ha abbinato l’edizione speciale di Edge 30 Fusion ai nuovi MOTO BUDS 600 ANC, dotati della tecnologia Snapdragon Sound™, che garantisce un suono superiore e offre una cancellazione attiva del rumore ibrida. Sia che stiate facendo un pisolino in viaggio, rispondendo a una chiamata in una strada trafficata o ascoltando musica in un bar pieno di gente, potete aspettarvi un suono ad alta risoluzione e cristallino.

Funzionalità aggiuntive includono il Bluetooth multipoint, che consente di connettersi a due dispositivi contemporaneamente, e il Google Fast Pairing, che permette di associare gli auricolari al telefono con un solo tocco. Quando è il momento di riporli, la custodia di ricarica wireless offre fino a 28 ore di autonomia2.

I MOTO BUDS 600 ANC sono, inoltre, disponibili nel colore PANTONE 19-2118 Winetasting, una tonalità progettata per sposarsi perfettamente con il Colore Pantone dell’Anno 2023 e l’edizione speciale motorola edge 30 fusion, creando un’accoppiata straordinaria.

motorola edge 30 fusion nel Colore Pantone dell’Anno 2023, Viva Magenta, è disponibile al prezzo di 679,90 euro.