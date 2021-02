Motorsport: nasce la partnership tra Bosch e Dragon/Penske Autosport per la Formula-E

Bosch Motorsport e il Team DRAGON/PENSKE AUTOSPORT, hanno siglato una partnership di lungo termine per le auto da corsa che partecipano al Campionato mondiale ABB FIA di Formula E. Nell’ambito di questa cooperazione, Bosch svilupperà un sistema elettronico di gestione veicolo studiato appositamente per i requisiti delle monoposto di Formula E, insieme ai componenti hardware e software richiesti. Il cuore del sistema è rappresentato dall’unità di controllo veicolo (VCU – Vehicle Control Unit) MS 50.4P centralizzata. Oltre alle funzioni del motore e alla gestione centralizzata dell’energia, la MS 50.4P controlla anche altre funzioni del veicolo, come il recupero dell’energia frenante e il display nel cockpit del pilota.

“La collaborazione con DRAGON accresce il nostro coinvolgimento come sponsor della Formula E. Con questa partnership, Bosch afferma la propria posizione di fornitore leader di soluzioni per la gestione dei sistemi di propulsione, sia nell’elettromobilità dei veicoli prodotti in serie sia per le auto da corsa elettriche” ha dichiarato Markus Heyn, membro del Board di Bosch. Per la prima volta l’innovativo sistema di gestione del veicolo sarà utilizzato in una gara nel corso di quest’anno. I preparativi sono già in corso. Inoltre, Bosch prevede di sviluppare un sistema completo di propulsione elettrico per la Stagione della Formula E del 2023.

“Siamo davvero entusiasti di intraprendere questo viaggio con Bosch nella Formula E” ha aggiunto Jay Penske, proprietario e Team Principal di DRAGON/PENSKE AUTOSPORT. “Siamo grati per il supporto di Bosch Engineering e di tutto il team di Bosch a livello globale. Grazie al nostro lavoro congiunto forniremo una piattaforma per presentare le capacità di sviluppo di tecnologie specifiche per la Formula E. Questa partnership tecnica di lungo termine segna un punto di svolta importante per il Team e non vedo l’ora di scoprire i frutti della nostra cooperazione in pista, già in questa Stagione.”

Ampio pacchetto di tecnologia offerto da Bosch

La VCU centralizzata di Bosch rappresenta il cuore dell’elettronica del veicolo del Team DRAGON/PENSKE AUTOSPORT. Bosch ha sviluppato uno specifico cablaggio per l’integrazione ottimale all’interno delle auto. Inoltre, implementerà nell’auto in fase di sviluppo varie funzionalità di registrazione dei dati per migliorare le capacità di ricerca e test. Per l’adattamento ottimale della nuova elettronica al veicolo, Bosch fornisce la propria soluzione cloud RaceConnect LTE durante lo sviluppo e i test drive, per il trasferimento e l’analisi dei dati di telemetria. Gli ingegneri del team di gara possono quindi avere tutti i parametri e i dati importanti relativi a veicolo, sistemi di propulsione e pneumatici, per l’analisi e l’ottimizzazione rapide ed efficienti.

Il regolamento della Formula E impone l’utilizzo di molti sistemi, il comportamento di quello elettronico contribuisce in modo decisivo al successo della gara.

“Per l’ottimizzazione del software di controllo, il nostro obiettivo è trovare il giusto equilibrio tra l’efficienza energetica e i tempi sul giro in tutte le condizioni di pista e di gara, al fine di sfruttare al meglio tutto il potenziale dell’auto. Il grande trasferimento di know-how ed esperienza di Bosch dallo sviluppo per la produzione in serie alle applicazioni per i circuiti di gara ci aiutano in questo senso” – ha dichiarato Klaus Böttcher, Vice President di Bosch Motorsport. Inoltre, con la funzione di gestione dell’energia della centralina MS 50.4P durante la corsa, le prestazioni di guida del veicolo si adattano in modo dinamico per realizzare il minor tempo giro possibile con una quantità di energia specificata. Oltre a questo l’unità di controllo centralizzata del veicolo assicura massimi valori di recupero dell’energia nell’interazione tra freni elettrici e idraulici, e adatta il sistema di propulsione e i freni alle condizioni di gara specifiche, ottimizzando il feedback del veicolo al pilota.

Nicolas Mauduit, EVP e Chief Technical Officer di DRAGON/PENSKE AUTOSPORT, aggiunge: “L’alleanza con Bosch ci offre ulteriori risorse e amplifica le nostre capacità permettendoci di confrontarci con i maggiori costruttori nel campionato motorsport più competitivo. Ci siamo impegnati moltissimo per mettere su pista il nostro lavoro in questa stagione e non vedo l’ora di vedere i risultati dei nostri sforzi quando il pacchetto PENSKE EV-5 supportato dall’ecosistema elettronico e hardware di Bosch farà il suo debutto questa primavera.”