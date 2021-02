Motorsport: un quartetto italiano correrà per il nuovo Hankook FFF Racing Team

L’unione fa la forza, è questo il motto con cui Hankook e FFF Racing Team stanno collaborando quest’anno. Lo scopo è quello di gareggiare per la vittoria alla 49a 24 ore ADAC TOTAL al Nürburgring. La prima sessione di prove è prevista per il 20 marzo, ma il quartetto di piloti è già stato annunciato. È composto esclusivamente da piloti ufficiali Lamborghini italiani che puntano a conquistare il Nürburgring con lo pneumatico di alta gamma Hankook Ventus Race. Per rappresentare visivamente questa nuova collaborazione, il design della Lamborghini Huracán GT3 EVO unirà gli elementi grafici e i colori di Hankook e di FFF racing Team.

La 24 ore ADAC TOTAL 24h del Nürburgring è una delle classiche di endurance più impegnative al mondo. La combinazione da 25,37 chilometri dei tracciati della Nordschleife e del Grand Prix Circuit, oltre alle imprevedibili condizioni meteo della regione dell’Eifel, rappresenta un’enorme sfida per l’uomo e per la macchina. Perciò, l’Hankook FFF racing Team presenterà alla maratona da 24 ore una prestigiosa squadra di piloti e parteciperà anche alla Serie endurance del Nürburgring in preparazione del grande evento.

A prendere il posto al volante della Lamborghini Huracán GT3 EVO saranno Andrea Caldarelli e Marco Mapelli: due piloti vincitori dei titoli Pilota e Squadra nella serie Blancpain GT e che hanno conquistato anche la gara Blancpain GT endurance con la stessa auto. Il terzo pilota dell’Hankook FFF racing Team è Mirko Bortolotti, che ha assaporato due volte il gusto della vittoria al volante della Lamborghini Huracán GT3 EVO nella classe GTD alla 24 ore di Daytona e che è salito sul gradino più alto del podio nella stessa categoria alla 12 ore di Sebring. A completare il quartetto italiano è il giovane Giacomo Altoe, il cui più grande successo ottenuto finora è stata la vittoria complessiva nell’International GT Open.

Songyang Fu, direttore del team Hankook FFF Racing Team: “Sono molto felice di poter presentare un quartetto di piloti così forte. Tutti i quattro piloti hanno già ottenuto un grande successo e hanno vinto molti campionati per noi. Ogni anno, la 24 ore ADAC TOTAL al Nürburgring rappresenta una grande sfida per tutte le persone coinvolte. Tuttavia, con gli pneumatici da gara di alta qualità del produttore di pneumatici premium Hankook, la nostra Lamborghini Huracán GT3 EVO e la nostra incredibile squadra di piloti, siamo pronti ad affrontare questa sfida. Per sottolineare visivamente questa nuova collaborazione, nel marchio della nostra auto abbiamo unito i colori e il design di Hankook ai tradizionali elementi grafici di Lamborghini”.

Manfred Sandbichler, Direttore motorsport di Hankook in Europa: “Questo quartetto di piloti di massimo livello dà ad Hankook FFF Racing Team un’ottima possibilità di conquistare la 49a edizione della 24 ore ADAC TOTAL. Ognuno dei quattro piloti italiani fa classe a sé nelle corse GT e può già vantare numerosi successi al volante della Lamborghini Huracán GT3 EVO. Dovremo usare le gare che ci accompagneranno alla classica 24 ore nell’Eifel per mettere a punto la collaborazione tra tutte le parti coinvolte. L’eccellente collaborazione tra Hankook e FFF Racing Team è già visibile sulla nuova livrea dell’auto, che unisce i colori e gli elementi grafici del design di Hankook e Lamborghini”.