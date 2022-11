Moulinex Easy Fry Oven&Grill: friggitrice ad aria per ogni ricetta

La friggitrice ad aria è entrata tra i nuovi indispensabili per preparare i cibi e ISTAT lo conferma, inserendola nel paniere 2022. Un vero e proprio must have per le generazioni multitasking che amano il cambiamento, ma soprattutto che in cucina utilizzano la tecnologia quale alleato versatile per bilanciare gusto, benessere e tempo.

Moulinex Easy Fry Oven&Grill risponde alle esigenze più contemporanee e grazie alla semplicità di utilizzo e alle sue 9 funzioni – frittura ad aria, rosolatura, grill, cottura al forno e allo spiedo, disidratazione, tostatura e riscaldamento – rivoluziona la vita in cucina per i Survivors, chi ha poco tempo da passare ai fornelli, per i Veggie Lovers, i Green Addicted, gli amanti dello Sport e anche per i cuochi seriali in cerca di nuove emozioni. Versatile e potente, ci si può fare di tutto, spaziando dal salato al dolce.

Anche se le lancette dell’orologio sono in preda alla frenesia fra impegni di lavoro e personali, non è necessario rinunciare a piatti gustosi e salutari. È il caso dei Survivors, chi sopravvive fra i fornelli senza addentrarsi troppo in ricette o sperimentazioni. Con 8 programmi preimpostati – patatine fritte, pollo, carne, pesce, pizza, torte, disidratazione e grill – Easy Fry Oven&Grill dà l’opportunità di preparare un pasto completo in una volta sola, dall’antipasto al dolce. È infatti possibile sfruttare contemporaneamente i 3 vassoi inserendo un pasto diverso in ciascuno, permettendo di godersi il tempo per se stessi, gli amici o la famiglia.

Verdure e fantasia, un binomio sempre più cercato dai Veggie Lovers e non solo. La friggitrice ad aria ispira grigliate innovative e nuovi tripudi di zucchine, melanzane, broccoli e cavolfiori cotti a puntino grazie alla sua griglia pressofusa, di grande resistenza e leggerezza. Verdure originali, sfiziose e ricche di sapore che possono essere preparate in modalità differenti all’insegna della creatività.

Anche gli Sportivi, che seguono un regime alimentare attento all’apporto calorico e nutrizionale, possono rinunciare ai sensi di colpa grazie all’uso dell’aria, che riduce o elimina l’apporto di olio per i fritti, e grazie a piatti sani cotti al forno, grigliati, arrostiti (ma anche riscaldati) in poche e semplici mosse.

La nuova friggitrice ad aria di casa Moulinex è il 30% più veloce, impiega meno tempo a scaldarsi e cuoce velocemente, e a maggiore efficienza energetica rispetto a un forno classico particolarmente energivoro. E, in un momento di massima attenzione ai consumi dell’energia, anche questo aspetto è importante, una priorità non solo ambientale ma anche economica. Per chi persegue un approccio ancora più sostenibile anche in cucina, i Green Addicted, è un ottimo metodo veloce per riscaldare il cibo avanzato, soprattutto se deve tornare croccante, abbracciando un approccio etico evitando gli sprechi.

E per i Cuochi Seriali abili e appassionati, un ricco ricettario digitale, offre una gamma di ricette squisite, scaricabili sul proprio smartphone grazie al QR presente sulla confezione per veri e propri piatti ad effetto. I 7 accessori permettono inoltre di preparare una grande varietà di pietanze: 2 griglie, un cestello per patatine fritte, una vaschetta raccogli grasso, una forchetta per pollo, griglia e piastre con manico amovibile.

Ed infine, un plus che tutti apprezzeranno è rappresentato dai componenti lavabili in lavastoviglie, per permettere di risparmiare ulteriore tempo prezioso e fatica.

Easy Fry Oven&Grill di Moulinex è disponibile su Moulinex.it e presso i principali retailer al prezzo consigliato di €229,99