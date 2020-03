Moving Out, aperti i pre-order e annunciata la demo gratuita

Team17 ha oggi annunciato che sono aperti i pre-order di Moving Out, il frenetico couch co-op di SMG Studio e DevM Games, in arrivo il 28 aprile per PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch™. Oltre ad effettuare il pre-order del gioco, i giocatori possono immergersi immediatamente nel mondo di Moving Out con la demo gratuita, ora disponibile nei digital store per console e su Steam! Moving Out permette, ad un massimo di quattro giocatori, di unirsi alla ditta di traslochi Smooth Move e di prendere parte a caotici trasferimenti casa/ufficio/fabbrica in 50 livelli, tutti ambientati nella città di Packmore.

Ogni giocatore che effettua il pre-order di Moving Out riceverà l’accesso al contenuto scaricabile “The Employees of the Month Pack”. Con un set di quattro traslochi esclusivi pieni di passione per il lavoro manuale, il pack vede il Professor Inkle (Il polipo), Bruce (l’orso koala), Sprinkles (la donut) e Dials (la televisione CRT) unirsi al roster Furniture Arrangement and Relocation Technicians (F.A.R.Ts) di Smooth Moves.

Caratteristiche

Couch co-op. I giocatori possono scegliere di trasferirsi da soli o richiedere l’aiuto di un massimo di tre amici mentre escogitano il modo più rapido per trasportare un frigorifero in un edificio di cinque piani senza romperlo.

Location, location, location. Nessun trasferimento è troppo appariscente, piccolo o strano. Lavora in quartieri silenziosi, frenetiche fattorie, case infestate e dirigiti persino nello spazio per rendere felici i clienti!

Fisico bestiale. Hai bisogno di trasportare un grande mobile giù per qualche gradino? Gravity è la migliore amica di F.A.R.T. Porta di vetro tra i piedi? Distruggi tutto. Lanciare oggetti sopra le ringhiere sarà sempre più veloce che trasportarli a lungo

Personalizzazione del personaggio. Scegli da un elenco di personaggi, tra uomini, animali e elettrodomestici antropomorfi che possono essere personalizzati per adattarsi al lavoro da svolgere.

Assist Mode. Aumento dei limiti di tempo, livelli che possono essere saltati e rimozione dei pericoli sono solo alcune delle opzioni disponibili nella assist mode.

Opzioni di accessibilità. Testo intuitivo per la dislessia, interfaccia utente scalabile e controlli della tastiera rimappabili rendono l’esperienza di Moving Out il più inclusiva possibile.

Moving Out arriverà il 28 aprile in versione digitale su tutte le piattaforme e in edizione fisica per PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch presso retailer selezionati.

hiddenCountTag: 1|||hiddenCountRequest: 0