MSC Crociere estende il programma “Sicuro e Sereno” anche per l’estate ’22

MSC Crociere ha confermato il programma “Sicuro e Sereno” anche per l’estate 2022 che racchiude il protocollo di salute e sicurezza leader nel settore, una politica di prenotazione chiara e flessibile, tutti i requisiti di vaccinazione e test di controllo oltre al ritorno delle escursioni a terra in autonomia. Queste misure saranno applicate a tutte le partenze dell’estate 2022.

Tutte le prenotazioni in essere e quelle effettuate per partenze fino alla fine della prossima stagione estiva saranno incluse nel programma “Sicuro e Sereno”.Grazie proprio a queste misure MSC Crociere è stata in grado di offrire un viaggio sicuro, flessibile e in totale relax ad oltre un milione di ospiti negli scorsi mesi.

Gianni Onorato, CEO di MSC Cruises, ha dichiarato: “Siamo stati in grado di guidare la ripartenza del nostro settore nell’agosto dello scorso anno grazie a un protocollo di salute e sicurezza completo e flessibile che è stato progettato per adattarsi all’evoluzione della pandemia a terra e da allora è diventato un modello in tutto il settore dei viaggi e dell’ospitalità. Abbiamo così continuato a offrire il massimo livello di protezione ai nostri ospiti, all’equipaggio e alle comunità in cui le nostre navi fanno scalo per accogliere in modo responsabile e sicuro oltre un milione di passeggeri per le loro vacanze.

Con la continua evoluzione della pandemia, comprendiamo l’importanza di fornire informazioni chiare per rassicuranti a tutti. Stiamo quindi estendendo il nostro programma “Sicuro e Sereno” a tutte le crociere fino all’estate 2022 per continuare a offrire ai clienti che hanno già prenotato e a quelli che lo faranno in futuro un’opzione di vacanza sicura, flessibile e piacevole, grazie anche al piano di protezione COVID-19, una copertura assicurativa che dà agli ospiti una sicurezza in più prima e durante la crociera. Infine, per la prossima estate ci sarà anche il ritorno di un’esperienza completa a terra con la reintroduzione della possibilità di effettuare escursioni in piena autonomia, qualora le autorità locali lo permettano. Non c’è dunque un momento migliore per prenotare una vacanza in crociera”.