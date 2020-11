MSC Crociere il Black Friday diventa Black Week

MSC Crociere trasforma il Black Friday in Black Week. Quest’anno i viaggiatori potranno infatti prenotare dal 23 al 30 novembre crociere in totale sicurezza con tariffe scontate a partire da 299 euro e imbarchi dai porti di Genova, Civitavecchia, Napoli, Palermo, Venezia, Trieste, Palermo, Cagliari, Livorno, Messina e Ancona.

I viaggiatori avranno l’imbarazzo della scelta e potranno scegliere crociere da 4 a 10 notti con partenze da novembre 2020 ad aprile 2021 e tappe in Italia, Malta e Grecia. Un’esperienza unica che potrà essere vissuta a bordo di 6 diverse navi di MSC Crociere, tra cui anche l’ammiraglia MSC Grandiosa e MSC Magnifica.

Tra le offerte disponibili anche le speciali crociere di Natale e Capodanno a bordo di MSC Grandiosa – con partenze il 20 e il 27 dicembre per un viaggio di 8 giorni e 7 notti – e a bordo di MSC Magnifica – con partenze il 18 e il 26 dicembre per viaggi di 9 giorni e 8 notti e 11 giorni e 10 notti – con i passeggeri che potranno visitare alcune delle più belle mete in Italia, Grecia e Malta.

Sicurezza, comfort e relax sono garantiti sia a terra che a bordo, grazie al Piano di Protezione COVID-19 incluso fino a Natale – che comprende una polizza assicurativa a copertura, dal momento della conferma del pacchetto di viaggio fino al momento dello sbarco, dei rischi derivanti da infezioni di COVID-19 – e il Programma Prenotazione Flessibile che permette di cambiare la data fino a 48 ore prima della partenza.

Tutto a bordo è pensato per vivere una crociera in totale tranquillità, senza rinunciare all’intrattenimento, agli spettacoli al teatro o ai numerosi bar e ristoranti sempre aperti.

Per maggiori info sulle offerte della Black Week è possibile consultare il sito ufficiale di MSC.